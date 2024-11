Riccardo Scamarcio a Belve: "Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina? Vicenda che mi fa orrore"

Ha usato molta ironia, Riccardo Scamarcio, per difendersi dalle domande ferine di Francesca Fagnani a Belve, ma quando è arrivato il momento di uan domanda particolarmente scomoda ha preferito non usare giri di parole e troncare il discorso. La vicenda è quella del presunto tradimento con Clizia Incorvaia ai danni del frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina.

Riccardo Scamarcio: "Pensavo lui fosse un amico"

Era il 2019 quando Francesco Sarcina, dalle pagine del Corriere della Sera, rendeva nota non solo la separazione da Clizia Incorvaia ma anche il motivo: l'ex moglie del cantante avrebbe confessato un tradimento proprio con Riccardo Scamarcio. "Quando mia moglie mi ha confessato di avermi tradito con Scamarcio, mi ha devastato. Riccardo è stato il mio testimone di nozze, un amico, un fratello. Mi sono sentito pugnalato ovunque" aveva detto in quella circostanza il leader de Le Vibrazioni.

Solo un bacio, a quanto pare, tra l'attore e l'influencer, ma tanto era bastato per mettere la parola fine a una storia già in crisi. A distanza di qualche anno è stata anche Francesca Fagnani a chiedere ragione di quella vicenda, ma Riccardo Scamarcio ha preferito non dilungarsi: "Francesco Sarcina era un mio grande amico. Lo pensavo. E invece no perché non mi ha mai voluto ascoltare. Capisco ma questa vicenda mi fa talmente orrore che non ne voglio parlare".

Gli amori con Valeria Golino e Benedetta Porcaroli

Sempre molto restio sulla sua vita privata, Scamarcio ha tuttavia speso qualche parola in più sulle relazioni note con Valeria Golino, sua compagna per più di dieci anni, e su Benedetta Porcaroli. "Con Valeria Golino non finisce mai l'amore anche se non ci si vede. Penso che l'amore non possa prescindere dalla stima. Non smetterò mai di amarla perchè la stimo molto".

Meno prodigo di parole sulla sua attuale compagna, Benedetta Porcaroli, l'attore pugliese si è limitato ad affermare di essere innamorato di lei e di aver trovato "la pace dei sensi". Nella vita di Riccardo Scamarcio c'è però un'altra donna che gli ha rubato il cuore: è sua figlia Emily, 4 anni, nata dal matrimonio lampo con la manager inglese Angharad Wood. Di lei ha detto: "Penso di essere un bravo papà, la amo molto. Mi spinge a restare in vita, perchè voglio starle accanto più tempo possibile".