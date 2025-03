Francesco Sarcina denuncia Clizia Incorvaia: "Sfrutta l’immagine di nostra figlia per fini economici"

Francesco Sarcina ha presentato una nuova denuncia contro l'ex moglie Clizia Incorvaia, accusandola di sfruttare l'immagine della loro figlia Nina sui social per fini economici, senza il suo consenso. La vicenda finisce di nuovo in tribunale.

Francesco Sarcina, frontman del gruppo musicale Le Vibrazioni, ha recentemente presentato una nuova denuncia contro l'ex moglie Clizia Incorvaia, attualmente sposata con Paolo Ciavarro. Il cantante accusa l'influencer di utilizzare l'immagine della loro figlia Nina sui social media a scopi economici, senza il suo consenso.

I messaggi tra Clizia e Francesco

Secondo quanto riportato da La Repubblica, questa nuova denuncia segue una precedente querela, tre integrazioni di denuncia e una causa civile. Tuttavia, Incorvaia non avrebbe rispettato la richiesta dell'ex marito di evitare l'esposizione pubblica della bambina, che oggi ha 9 anni. La testata, che ha visionato documenti legali, riferisce che Sarcina avrebbe allegato messaggi scambiati con l'ex moglie, nei quali lei avrebbe ammesso di mantenere la figlia grazie alle collaborazioni con marchi pubblicitari.

In particolare, il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari riporta un passaggio significativo: "Alle mie richieste via messaggio rivolte alla Sig.ra Incorvaia di cessare di utilizzare l'immagine di nostra figlia sui social e a fini pubblicitari, la stessa mi ha risposto testualmente: 'Io campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc.', come da screenshot che si allega; ammettendo dunque che l'immagine della bambina viene utilizzata anche al fine di trarne un profitto economico, senza alcuna autorizzazione e controllo da parte dello scrivente su tale gestione."

Clizia Incorvaia con la figlia Nina

Sarcina: "Mi riservo di agire anche in sede civile"

Il cantante ha espresso preoccupazione per il benessere psicofisico della figlia, sostenendo che un'eccessiva esposizione sui social possa esporla a rischi. Ha ribadito di non aver mai autorizzato la partecipazione di Nina a campagne pubblicitarie e, a sostegno delle sue affermazioni, ha citato diversi post sponsorizzati in cui la bambina appare come protagonista per marchi di moda, calzature e abbigliamento.

"Non intendo tollerare questa situazione. Mi riservo di agire con un'istanza presso il Tribunale per i Minorenni affinché venga valutata la situazione anche in sede civile, ritenendo tali comportamenti gravemente lesivi per il sano sviluppo psicofisico di mia figlia Nina," ha scritto l'artista. Nel frattempo, l'avvocata Mariapaola Marro, legale di Sarcina, ha richiesto all'autorità giudiziaria di verificare "se vi sia stato o meno uno sfruttamento a fini commerciali dell'immagine della minore, in potenziale violazione del diritto fondamentale alla tutela dell'infanzia."

Una vicenda già affrontata in passato

Nel 2019, Francesco Sarcina aveva già presentato una denuncia simile, ma in quell'occasione le parti trovarono un punto di incontro. Clizia accettò l'istanza dell'ex marito e cessò di pubblicare contenuti riguardanti la figlia sui social. Tuttavia, secondo il cantante, di recente Incorvaia avrebbe disatteso quell'accordo, riprendendo a condividere immagini di Nina su Instagram. Da qui la nuova denuncia da parte del padre della bambina.