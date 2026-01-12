Caso Garlasco traina Verissimo, ma Fabrizio Corona accusa Mediaset: "Hanno pagato un indagato per fare ascolti

La puntata di Verissimo andata in onda domenica 11 gennaio su Canale 5 non è stata come le altre. A far discutere, e non poco, è stata l'intervista condotta da Silvia Toffanin ad Andrea Sempio, figura legata al caso Garlasco, tornato improvvisamente al centro dell'attenzione mediatica. Una presenza che ha scatenato polemiche feroci, soprattutto dopo la dichiarazione di Fabrizio Corona, che ha accusato Mediaset di aver pagato un uomo indagato per ottenere ascolti.

La reazione di Fabrizio Corona

Attraverso una storia Instagram, l'ex re dei paparazzi ha attaccato duramente il gruppo di Cologno Monzese, accennando anche delle sue accuse al conduttore del Grande Fratello: "Nessun telegiornale del gruppo parla di Signorini indagato dalla Procura di Milano, e il programma della moglie del capo paga, ripeto paga, Andrea Sempio, indagato per omicidio, per alzare gli ascolti. Il famoso codice etico ancora una volta non viene rispettato"

La smentita dei legali di Sempio

Accuse pesanti che hanno trovato però una smentita netta. A smentire questa narrazione è stato Fanpage.it, che ha contattato direttamente i legali di Andrea Sempio. Gli avvocati hanno negato categoricamente qualsiasi compenso: "L'intervista era a titolo completamente gratuito." Pur non entrando nella polemica con Corona, anche dai vertici dell'azienda di Pier Silvio Berlusconi arrivano smentite ufficiose.

Andrea Sempio a Verissimo

Le dichiarazioni di Andrea Sempio a Verissimo

Durante l'intervista con Silvia Toffanin, Andrea Sempio ha ribadito la propria posizione sul delitto di Garlasco, dichiarando di non aver ucciso Chiara Poggi e di non aver avuto un'infatuazione per la ragazza. Ha affermato, inoltre, di aver incontrato Stasi solo una volta ma di credere nella sua colpevolezza: "Io, a oggi, credo Alberto Stasi. Per me la verità è quella".

Sempio ha poi riflettuto sul clima mediatico che circonda la vicenda: "Questa storia segue due strade: quella giuridica, abbastanza lineare e tranquilla, e quella mediatica, dove ormai si sono create le tifoserie. C'è una parte che ce l'ha con me. Sui social percepisco tantissimo odio. Anche quando escono notizie a mio favore non le smuovi, ci deve essere sotto altro, c'è gente che vuole festeggiare una mia condanna".

Record di ascolti per Silvia Toffanin

E polemiche a parte, i numeri parlano chiaro. La puntata di Verissimo ha fatto segnare un record di ascolti proprio durante l'ospitata di Sempio: 2 milioni e 827 mila spettatori, con uno share del 24,25%. Dati eccellenti, mai raggiunti in questa edizione del programma. Cronaca nera, televisione e dibattito pubblico: un mix che ancora una volta si conferma capace di catalizzare l'attenzione, dividere l'opinione pubblica e accendere discussioni ben oltre lo studio televisivo.