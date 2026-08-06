Francesco Guccini: tutti gli omaggi in TV e streaming, dal film di Pieraccioni agli speciali RaiPlay

Nel giorno della scomparsa di Francesco Guccini, RAI, Mediaset e La7 rendono omaggio a colui che è stato molto più di un grande cantautore.

Nato a Modena nel 1940 e cresciuto tra il capoluogo emiliano e Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, Guccini è morto, a 86 anni, nella mattinata di questo giovedì 6 agosto 2026.

Tanti gli omaggi social, da Fabio Fazio, a Gianni Morandi, da Zucchero a Ligabue. Anche la TV gli tributa il suo ricordo, riportando sul piccolo schermo anche il Francesco Guccini generosamente al servizio del cinema.

Gli omaggi Rai tra tv, radio, RaiPlay e Rai Movie

Nella giornata odierna, la Rai ha modificato i propri palinsesti televisivi e radiofonici per ricordare uno dei più importanti protagonisti della canzone d'autore italiana. Su Rai Radio3 la notizia della scomparsa è stata annunciata in diretta nel corso di Radio3 Mondo. L'emittente ha poi riprogrammato alcuni appuntamenti della giornata: L'Idealista ha riproposto la puntata del 4 febbraio 2025 "Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio - 5 canzoni di Guccini con riferimenti letterari", curata da Valerio Corzani.

Nel corso della serata Hollywood Party, in diretta dal Festival di Locarno, ricorderà invece l'intervista concessa da Guccini nel 1998 durante la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia in occasione della presentazione fuori concorso di Radiofreccia di Luciano Ligabue, mentre Radio3 Suite proporrà uno speciale omaggio musicale.

Francesco Guccini in una scena di Radiofreccia

Proprio a proposito del primo film da regista di Ligabue: sabato 8 agosto alle 19:10 Rai Movie trasmetterà Radiofreccia. Nella pellicola, ambientata nella provincia emiliana degli anni Settanta, Guccini interpreta Adolfo, il barista del Bar Laika, luogo di ritrovo del gruppo di amici di Freccia e Bruno. Una presenza discreta ma significativa, che richiama quei temi di memoria, amicizia e vita di provincia cari tanto al cantautore quanto al regista. Nella colonna sonora trova spazio anche Incontro, uno dei brani più importanti di Guccini, rendendo la messa in onda un ulteriore tributo alla sua figura artistica e umana.

In streaming invece, RaiPlay propone la raccolta Addio a Francesco Guccini, che riunisce programmi, interviste e contenuti dedicati al cantautore. Su RaiPlay Sound è disponibile invece Radio Emilia, un viaggio nella sua vita e nella sua opera attraverso registrazioni storiche e materiali d'archivio, mentre Rai Teche ha ripubblicato la preziosa intervista del 1982 tratta da Cantare la città.

Da Mediaset a La7, il ricordo di Francesco Guccini

Pieraccioni e Guccini sul set di Ti amo in tutte le lingue del mondo.

Anche Mediaset ha scelto di ricordare Francesco Guccini. Stasera alle 21:00 Cine34 trasmetterà Ti amo in tutte le lingue del mondo, la commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni nella quale il cantautore veste i panni del preside della scuola in cui insegna il protagonista Gilberto. Una partecipazione rimasta nel cuore del pubblico grazie alla consueta ironia di Guccini e ai divertenti botta e risposta con Pieraccioni.

Agli omaggi si unisce stasera anche La7, che dedica uno Speciale La7Doc al ricordo del cantautore all'interno della propria programmazione in seconda serata, partecipando al tributo corale che televisioni, radio e piattaforme streaming stanno riservando a uno dei più grandi protagonisti della musica e della cultura italiana.