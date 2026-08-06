Francesco Guccini è morto a 86 anni: addio a uno dei più grandi cantautori italiani

Francesco Guccini è morto all'età di 86 anni. La famiglia ha annunciato esequie private e una cerimonia commemorativa a settembre. Addio al cantautore e intellettuale che ha segnato la musica italiana.

Oggi 6 agosto 2026, è morto Francesco Guccini, uno dei più grandi cantautori italiani e una delle figure culturali più importanti del nostro Paese. Aveva 86 anni. La sua scomparsa segna la fine di un percorso artistico lungo oltre mezzo secolo, durante il quale ha saputo raccontare la storia, le passioni e le contraddizioni dell'Italia attraverso canzoni diventate patrimonio collettivo.

Le condizioni di salute dell'artista erano peggiorate negli ultimi anni. Dopo un ricovero in ospedale nel 2025, Guccini aveva trascorso un lungo periodo lontano dalla scena pubblica. La notizia della morte è stata comunicata dalla famiglia, che ha chiesto riservatezza per il momento del lutto.

"Nel rispetto delle sue volontà, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata" - si legge nella nota diffusa dai familiari. "La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia anticipatamente tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere, a chi lo ha amato, di ricordarlo e di salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre".

Francesco Guccini, il cantautore che ha raccontato un'Italia intera

Nato a Modena nel 1940 e cresciuto tra Emilia e Appennino tosco-emiliano, Francesco Guccini è stato molto più di un musicista. Autore, scrittore e intellettuale, ha costruito un linguaggio unico capace di unire poesia, memoria storica e impegno civile.

La sua carriera è legata a brani che hanno attraversato generazioni come La locomotiva, Auschwitz, Dio è morto, censurata dalla Rai ma trasmessa da Radio Vaticano, Canzone per un'amica, Via Paolo Fabbri 43 e L'avvelenata. Canzoni diventate simboli di epoche diverse e ancora oggi capaci di parlare al pubblico.

Definito affettuosamente il "Maestrone", Guccini ha rappresentato una delle massime espressioni del cantautorato italiano. Con i suoi testi ha raccontato la memoria della Resistenza, le trasformazioni sociali, i sentimenti personali e le grandi domande dell'esistenza.

Oltre alla musica, ha coltivato la passione per la letteratura, pubblicando romanzi e racconti e confermandosi una delle personalità più complete della cultura italiana contemporanea. La sua eredità resta nelle sue parole e nelle sue melodie: un patrimonio artistico destinato a continuare nel tempo e a parlare alle nuove generazioni.