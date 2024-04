Francesco Benigno è chiuso nel suo albergo in Honduras e minaccia querele “Un autore mi voleva fuori”

La controversia attorno alla partecipazione di Francesco Benigno a L'Isola dei Famosi ha preso una svolta sorprendente, con l'attore che accusa apertamente il programma. Ciò che inizialmente sembrava essere un ritiro volontario da parte di Benigno, si è trasformato in un conflitto pubblico con la produzione, che secondo l'attore avrebbe orchestrato il suo allontanamento dall'Honduras. In un'intervista rilasciata a Fanpage, l'ex naufrago espone alcuni dettagli sulle presunte manovre dietro le quinte, alimentando una polemica che ha catturato l'attenzione del pubblico e dei media.

Francesco Benigno in Honduras

L'ex naufrago racconta la sua verità sull'espulsione dal reality show

Francesco Benigno, come aveva già dichiarato in un video pubblicato su Facebook, nega di essersi ritirato volontariamente, come inizialmente affermato dal programma attraverso i canali social. Solo in un secondo momento un comunicato stampa Mediaset ha parlato di "comportamenti non consoni e vietati dal regolamento".

"Prima Mediaset ha annunciato che mi sono ritirato, ma non è andata così, è falso. Dopo il video pubblicato sui miei social, improvvisamente, il programma ha cambiato versione, dicendo che sono stato eliminato per comportamenti irregolari, che però non sono stati mostrati al pubblico", ha detto l'attore, che per il momento ha incontrato solo l'inviata sull'isola, Eleonoire Casalegno.

Francesco è stato eliminato in seguito a una lite con Artur Dainese. Il diverbio sarebbe nato a causa di una discussione sulle nomination: l'attore aveva nominato il modello di origini ucraine, e entrambi erano al televoto.

Francesco e Daniele sono sbarcati insieme in Honduras

"Mi ha detto 'uscirai sicuramente tu' con un tono un po' provocatorio. Da lì è nato un botta e risposta verbale - racconta Benigno - Artur a un certo punto ha messo una mano davanti al suo volto, come se volesse mancarmi di rispetto. Io ho cercato ripetutamente di spostargliela e alla fine si è creato un momento di tensione. Lo scontro verbale stava sfociando in uno fisico da parte sua. Quando l'ho visto avvicinarsi ho raccolto un legnetto e l'ho alzato, ma senza usarlo. Lui non mi ha colpito e allora io ho ributtato il pezzo di legno per terra. Poi mi sono allontanato, mentre lui iniziava a dire frasi minacciose".

Francesco è stato eliminato dopo una lite con Atrur

I due avrebbero fatto pace dopo mezz'ora grazie all'intervento di Daniele: "Ci ha fatto stringere la mano. Ci siamo chiariti subito, tanto che il giorno dopo gli ho anche ceduto il granchio che avevo pescato la mattina".

Tra loro non c'è stato nessun contatto fisico: "Non ho mai alzato le mani in vita mia", precisa Benigno. Poi, secondo il suo racconto, ci sarebbe stato l'intervento del produttore "mi ha chiesto di raccontargli l'accaduto. Mi ha risposto che avrebbero visto le immagini e preso delle decisioni nei confronti di chi ha sbagliato. Poi il giorno dopo gli autori mi hanno chiesto di andare con loro perché dovevano parlarmii", da allora è bloccato nella camera d'albergo.

L'attore di Mery per sempre spiega che uno degli autori del programma lo aveva preso di mira sin dal primo colloquio: "Quando era venuto a Palermo, mi aveva fatto alcune domande per l'Isola, a cui io non avevo risposto perché mi sembravano prive di senso per un reality. Mi aveva organizzato anche una seduta con uno psichiatra perché voleva farmi passare per pazzo. L'amministratore delegato di Banijay mi ha confessato che da parte sua c'era stato un tentativo di farmi fuori". E aggiunge: "Sono sicuro che ci sia lui dietro tutto questo. Ha approfittato di questa situazione per farmi uscire, senza che ci fosse un valido motivo".

L'ex concorrente, ha accusato i produttori di volerlo costringere a dichiarare di essersi ritirato volontariamente in cambio di denaro, anche se poi ha scoperto che la somma offerta corrispondeva al cachet di due settimane sull'Isola.

Francesco Benigno, che aveva già litigato con Peppe di Napoli, ha espresso rabbia e frustrazione per la situazione e afferma di voler avere diritto di replica in studio per chiarire la sua posizione e lasciare che il pubblico decida il suo destino nel programma tramite il televoto. Ha consultato il suo avvocato per considerare possibili azioni legali contro il programma.