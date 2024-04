Chi è Artur Dainese, concorrente dell’Isola dei Famosi 2024 su Canale 5

Artur Dainese è uno dei tredici concorrenti Vip che lunedì 8 aprile è sbarcato in Honduras per partecipare alla diciottesima edizione dell'Isola dei famosi 2024. Al loro fianco ci sono, per la prima volta, anche quattro concorrenti non famosi. Scopriamo chi è Artur Dainese, modello di origini ucraine che rispetto agli altri concorrenti ha il vantaggio di conoscere la vita da naufrago, avendo partecipato all'edizione spagnola del reality.

Artur Dainese: modello ed ex tentatore da Superviviente a L'Isola dei Famosi

Artur Dainese, 34 anni, è nato nel 1990 a Cherson, in Ucraina, ma vive in Italia, a Milano, da quando aveva sei anni. A causa delle sue radici, Dainese vive questo periodo con un misto di tristezza e preoccupazione per la guerra che sta devastando il suo paese natale.

Fin dall'adolescenza, ha coltivato il sogno di diventare un modello, impegnandosi in palestra e seguendo una dieta rigorosa per mantenere un fisico atletico. Grazie al suo duro lavoro, ha ottenuto contratti con importanti marchi di moda come Dolce & Gabbana e ha partecipato a numerose campagne pubblicitarie. In varie occasioni ha dichiarato che si ispira al supermodello spagnolo Jon Kortajarena.

La carriera di Artur Dainese si è sviluppata soprattutto in Italia, dove ha fatto anche alcune apparizioni televisive partecipando nel 2018 a Temptation Island VIP, la versione celebrity del programma estivo di Maria De Filippi, come tentatore insieme ad altri volti noti del mondo dei reality come Andrea Cerioli e Pierpaolo Pretelli.

Artur Dainese nella vita reale sfila sulle passerelle internazionali

Queste esperienze gli hanno aperto le porte per entrare nel 2023 nel cast di Supervivientes, versione spagnola de L'Isola dei Famosi, dove è rimasto in gioco per ben 112 giorni, fermandosi a un passo dalla finale. Sull'isola ha avuto anche un flirt con una delle concorrenti, la modella spagnola Adara Molinero.

Appassionato di sport, soprattutto di quelli legati al mare e alla neve, Dainese pratica surf, immersioni subacquee, vela, snowboard, boxe e parkour. Se la sua abilità negli sport è paragonabile alla sua capacità di sopravvivenza, si candida come uno dei grandi concorrenti anche dell'edizione italiana del survival show.

Artur in una scena de L'Isola dei Famosi

A livello lavorativo, Dainese si divide tra Milano, Dubai e Ibiza. Oltre al mondo della moda, gestisce anche la sua linea di abbigliamento e accessori, dimostrando una buona vena imprenditoriale.

Artur Dainese si definisce testardo e ha detto di annoiarsi facilmente. Al momento, conta 53.000 follower su Instagram, ma sicuramente guadagnerà molti più fan con la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi che quest'anno è stata affidata per la prima volta a Vladimir Luxuria.