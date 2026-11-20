La nuova stagione di Belve potrebbe essere l'ultima in Rai. Secondo le indiscrezioni, nel 2027 non sarebbero previste altre puntate e per Francesca Fagnani si farebbe strada l'ipotesi di un passaggio a Mediaset.

Il futuro di Belve potrebbe riservare una svolta inaspettata. La trasmissione condotta da Francesca Fagnani, pronta a tornare in prima serata su Rai 2 martedì 24 novembre con una nuova stagione e ospiti come Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino, potrebbe infatti andare incontro a una lunga pausa. Secondo quanto riportato da Fanpage, al momento non sarebbero previste nuove puntate nel 2027, nemmeno per la consueta edizione primaverile. Ma le indiscrezioni non riguarderebbero soltanto il destino del programma: per la giornalista si aprirebbe anche la possibilità di lasciare la Rai e intraprendere una nuova avventura professionale a Mediaset.

Belve, nel 2027 niente nuove puntate? Cosa potrebbe succedere al programma di Francesca Fagnani

Nonostante il calo di ascolti registrato nell'ultima stagione, Belve continua a essere uno dei programmi più riconoscibili di Rai 2. Il format, diventato un appuntamento molto seguito dal pubblico per le interviste dirette e senza filtri della sua conduttrice, si prepara a tornare con nuovi protagonisti pronti a sedersi sul celebre sgabello.

Eppure, proprio mentre cresce l'attesa per la nuova edizione, arrivano indiscrezioni che mettono in discussione il futuro della trasmissione. A rilanciarle è stato Fanpage, secondo cui dopo gli appuntamenti previsti nelle prossime settimane la Rai avrebbe programmato una lunga pausa.

"Da quanto apprende Fanpage, al momento non sarebbero previste altre puntate per il 2027. Dai corridoi di Viale Mazzini non emerge alcuna traccia della consueta edizione primaverile".

Maria De Filippi a Belve

Uno scenario che alimenta i dubbi sulla permanenza del programma nel palinsesto della televisione pubblica. Il portale aggiunge infatti un'ulteriore considerazione: "Quella al via il 24 novembre potrebbe essere a tutti gli effetti l'ultima stagione di Belve in Rai".

Per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali sulla cancellazione del programma, ma l'ipotesi di uno stop apre inevitabilmente interrogativi anche sul futuro professionale di Francesca Fagnani.

Francesca Fagnani verso Mediaset? L'ipotesi di una nuova collaborazione con Maria De Filippi

Le indiscrezioni riportate da Fanpage non si fermano alla possibile pausa di Belve. Secondo il portale, infatti, la giornalista potrebbe valutare un trasferimento a Mediaset, dando inizio a una nuova fase della propria carriera televisiva già dalla prossima stagione, come si mormora già da qualche mese.

"L'orizzonte di medio periodo racconta uno scenario in cui Francesca Fagnani potrebbe lasciare il servizio pubblico per inaugurare una nuova avventura professionale a Mediaset a partire dalla prossima stagione televisiva", si legge su Fanpage.

In questo possibile scenario potrebbe avere un ruolo anche Maria De Filippi, indicata come un possibile collegamento tra la conduttrice e il gruppo televisivo guidato da Pier Silvio Berlusconi. Non è un dettaglio secondario: nella precedente stagione di Belve, Maria De Filippi è stata protagonista di una delle interviste più attese, arrivando anche a sedersi dall'altra parte dello sgabello per intervistare la stessa Fagnani.

Un rapporto professionale che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più: "potrebbe aprirsi persino la strada all'ideazione di progetti inediti che vedano le due conduttrici collaborare dietro o davanti le quinte".

Francesca Fagnani su Italia 1? Perché Mediaset potrebbe puntare su Belve

Tra le possibili destinazioni di Francesca Fagnani ci sarebbe anche Italia 1. Una rete che, per linguaggio e pubblico di riferimento, potrebbe rappresentare una collocazione adatta allo stile diretto e provocatorio di Belve. L'eventuale trasferimento su Canale 5, invece, potrebbe creare una sovrapposizione con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, ormai punto di riferimento di Mediaset per le interviste ai personaggi dello spettacolo. "Si rischierebbe di creare una sovrapposizione interna. Italia 1, per linguaggio più graffiante e trasversale, si adatterebbe per target e tono al programma".