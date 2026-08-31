Francesca Fagnani vorrebbe lasciare la RAI, che non sa più valorizzarla

La RAI è nel caos più totale? Difficile sostenere il contrario quando, nel pieno del "caso Report" arriva un altro fulmine e ciel (per niente) sereno: Francesca Fagnani sarebbe pronta a lasciare l'azienda del servizio pubblico.

Come riporta Adnkronos, già a giugno, a ridosso della presentazione dei palinsesti autunnali, la giornalista romana avrebbe presentato ai vertici una lettera per formalizzare l'intenzione di risolvere il contratto di esclusiva che la lega a viale Mazzini fino alla primavera 2027.

E, in considerazione del fatto che Francesca Fagnani è creatrice e conduttrice di uno dei programmi di maggior successo della RAI (nonchè uno dei soli due successi di Rai 2 ormai da diversi anni), le sue rimostranze avrebbero agitato non poco le acque a viale Mazzini.

Belve: Francesca Fagnani

Non è la prima volta che il gossip dà la giornalista vicina all'uscita dalla RAI, ma certo è la prima volta che il passo decisivo pare davvero vicino.

Alla base delle tensioni ci sarebbe il fatto che l'azienda non riesce chiaramente a vedere oltre la creatura più famosa della Fagnani, non riuscendo così a valorizzarla professionalmente.

Quando Federisca Sciarelli ha annunciato il proprio addio a Chi l'ha visto, il suo è stato il primo nome a circolare con insistenza. Incarico che, considerando la sua formazione come giornalista d'inchiesta, almeno sulla carta le sarebbe calzato a pennello.

E sembra che la stessa Fagnani fosse disposta a portare avanti contemporaneamente anche l'impegno stagionale con Belve pur di avere una chance alla conduzione dello storico programma di Rai 3. La RAI ha però evidentemente optato per un'altra scelta, preferendole Raffaella Griggi, già collaboratrice di Federica Sciarelli, giustificandola come un desiderio di continuità.

Il caso Ranucci-Lavitola ha poi inaspettatamente aperto un'altra porta, perchè il nome di Francesca Fagnani era circolato anche rispetto alla conduzione di Report dopo l'allontamento del collega giornalista. Qui porre un dubbio è d'obbligo: da donna di grande intelligenza quale è, siamo sicuri che avrebbe accettato l'eventuale incarico nel bel mezzo di una vicenda tanto burrascosa? A tagliar la testa al toro ci ha pensato ancora una volta la RAI, che venerdì ha annunciato i nomi dei due futuri conduttori, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

Così non è un caso che oggi sia esploso nei corridoi di viale Mazzini anche il "caso Fagnani", che avrebbe inoltre lamentato una sorta di "pigrizia" aziendale, considerando che, con la nuova stagione di Belve in partenza il 20 ottobre, non si sarebbe ancora parlato di un piano di produzione.

La RAI dal canto suo ha provato in parte a gettare acqua sul fuoco, diffondendo nella tarda mattinata una nota firmata da Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time: "Francesca Fagnani è un asset fondamentale e una risorsa preziosa per la Direzione Intrattenimento Prime time ed ha un contratto di esclusiva con l'azienda. Durante l'estate ci sono state varie interlocuzioni sugli sviluppi del programma. Oggi siamo al lavoro". Chissà se basterà.