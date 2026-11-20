Dopo la lettera inviata ai vertici della televisione pubblica per chiedere la risoluzione anticipata del contratto, la conduttrice racconta cosa è successo e chiarisce le voci su Mediaset e Belve.

Dopo le indiscrezioni su una possibile rottura con la Rai e su un eventuale passaggio a Mediaset, Francesca Fagnani rompe il silenzio e chiarisce la sua posizione sui rapporti con la televisione pubblica. Al centro della vicenda c'è la lettera inviata la scorsa estate ai vertici Rai, insieme al suo procuratore e al legale, per chiedere la risoluzione anticipata del contratto.

A spiegare le ragioni di quella decisione è stata la stessa giornalista, che ha affrontato l'argomento nel corso di un'intervista a Il Venerdì di Repubblica. Parole con cui ha voluto fare chiarezza sulle tensioni emerse, senza però entrare nei dettagli di una questione che, a suo avviso, deve rimanere nell'ambito delle comunicazioni interne.

Francesca Fagnani e i rapporti con la Rai: "Comportamenti scorretti nei miei confronti"

Nel corso dell'intervista, la conduttrice di Belve ha spiegato di aver agito sempre nel rispetto delle regole e della correttezza professionale, sottolineando però di aver ricevuto un trattamento che l'ha portata a prendere una posizione precisa.

Belve: Francesca Fagnani in studio

"Io mi comporto correttamente. Ci sono stati invece dei comportamenti scorretti nei miei confronti e mi sono mossa di conseguenza. Non ho rilasciato commenti perché penso che le comunicazioni interne debbano rimanere tali. È la mia linea da sempre. Se avessi avuto problemi di libertà d'espressione o di altro tipo per cui era giusto parlare pubblicamente, l'avrei fatto. Ma non è questo il caso".

Una presa di posizione piuttosto chiara, con cui Fagnani ha voluto distinguere le ragioni della sua richiesta da eventuali problemi legati alla libertà di espressione. La giornalista, infatti, non ha parlato di censure o limitazioni editoriali, ma di comportamenti che non avrebbe ritenuto corretti nei suoi confronti.

Francesca Fagnani ha raccontato di aver accolto con entusiasmo la proposta ricevuta dopo l'addio di Federica Sciarelli: "Quando mi è stato proposto di condurre Chi l'ha visto? ho detto subito di sì con entusiasmo. Non l'avrei reinventato, ci avrei semplicemente messo la mia personalità. È un programma che funziona benissimo così com'è. C'è una squadra di giornalisti veramente molto bravi, fanno dei servizi lunghi che ritengo siano ancora oggi tra i più belli di cronaca in circolazione".

La giornalista ha poi precisato che la disponibilità a mettersi alla prova con un altro format non avrebbe comportato in alcun modo l'abbandono del suo programma di punta. "Dire sì non significava cancellare Belve, ma sono disponibile a mettermi al servizio di un altro tipo di programma".

L'ipotesi Mediaset e il futuro di Belve

Un altro aspetto affrontato nell'intervista riguarda le voci su un possibile approdo a Mediaset dopo la richiesta di risoluzione anticipata del contratto con la Rai. Anche su questo punto Francesca Fagnani ha voluto fare chiarezza, escludendo di aver preso quella decisione con l'obiettivo di trasferirsi altrove.

"Quando abbiamo mandato quella lettera, insieme al mio procuratore, insieme all'avvocato, non ho mai pensato a un piano B. Ho un'esclusiva con la Rai, sono qui a onorarla e a comportarmi con correttezza".

Parole che ridimensionano, almeno per il momento, le indiscrezioni su un possibile passaggio alla concorrenza e ribadiscono la volontà della conduttrice di rispettare gli impegni professionali ancora in essere con la televisione pubblica.