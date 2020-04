Frances McDormand e Joel Coen in diretta streaming grazie a La Fenice & Friends for Italy

Frances McDormand e Joel Coen saranno protagonisti di una diretta streaming sul profilo Instagram del Teatro La Fenice di Venezia per sostenere l'iniziativa a favore della Protezione civile.

L'attrice e il regista, che collaboreranno nuovamente in occasione del film Macbeth verranno intervistati da Damiano Michieletto in diretta online.

La Fenice & Friends for Italy è l'iniziativa pensata dal Teatro veneziano con l'obiettivo di far sentire la propria voce di solidarietà in questo difficile momento segnato dall'emergenza sanitaria Covid-19 e contestualmente raccogliere fondi da destinare alla Protezione civile nazionale attraverso la piattaforma GoFundMe.

Ecco il post con l'annuncio della partecipazione di Frances McDormand e Joel Coen.

L'atteso adattamento della tragedia shakespeariana avrà come protagonisti Denzel Washington nella parte di Macbeth, Frances McDormand nel ruolo di Lady Macbeth, mentre Brendan Gleeson apparirà nei panni di Duncan. Il cast è poi completato da Corey Hawkins che sarà Macduff e Harry Melling che interpreterà Malcolm.

Joel Coen collaborerà per la nona volta con la moglie Frances McDormand e nel team della produzione ci sarà anche Scott Rudin, nel team che ha portato al successo Non è un paese per vecchi.

Macbeth racconta la storia di un lord scozzese che viene convinto da un trio di streghe che è destinato a diventare il re di Scozia e, con l'aiuto della sua ambiziosa moglie, decide di agire pur di ottenere la corona.