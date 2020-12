Frances McDormand protagonista del film Women Talking, diretto da Sarah Polley

Frances McDormand sarà la protagonista e produttrice di Women Talking, il nuovo progetto che verrà scritto e diretto da Sarah Polley adattando per il grande schermo il libro di Miriam Toews.

Il lungometraggio è stato proposto proprio dalla protagonista dal premio Oscar che lo aveva presentato a Plan B dopo aver ottenuto i diritti cinematografici dell'opera letteraria.

Il team di MGM guidato da Michael De Luca, che produrrà il film, ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nel continuare il nostro rapporto con Plan B con il film Women Talking. Sarah Polley e Frances McDormand collaboreranno per portare questo incredibile libro in vita sul grande schermo e fare parte di questo progetto è eccitante".

Tra le pagine si segue un gruppo di donne che vivono in una colonia religiosa isolata mentre lottano per riconciliare la loro fede con una serie di aggressioni sessuali compiute dagli uomini. Il romanzo è stato pubblicato nel 2018 e ha vinto molti premi letterari.

Frances McDormand, nei prossimi mesi, sembra destinata a essere una delle protagoniste della corsa agli Oscar grazie a Nomadland, il film di Chloé Zhao. Tra i suoi prossimi progetti ci sono The Tragedy of Macbeth e The French Dispatch.