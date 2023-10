Fourth Wing: il libro di Rebecca Yarros diventerà una serie tv prodotta da Michael B. Jordan

Il romanzo Fourth Wing scritto da Rebecca Yarros, primo capitolo di una nuova saga fantasy, verrà adattato in una serie tv.

Il progetto è in fase di sviluppo grazie ad Amazon MGM Studios, in collaborazione con la casa di produzione Outlier Society di Michael B. Jordan.

L'adattamento televisivo

La compagnia di proprietà dell'attore ha ottenuto i diritti per Fourth Wing, per il capitolo successivo della storia intitolato Iron Flame, in arrivo il 7 novembre, e per i tre capitoli successivi della saga The Empyrean.

Yarros sarà coinvolta come produttrice esecutiva, ma non farà parte del team degli sceneggiatori.

Di cosa parla Fourth Wing?

Tra le pagine si racconta la storia della ventenne Violet Sorrengail, che spera di vivere un'esistenza tranquilla tra libri e storia. Sua madre, un generale, ha però ordinato alla figlia di unirsi a centinaia di candidati che cercano di diventare l'elite di Navarre e cavalcare draghi. Violet si ritrova così ad affrontare situazioni potenzialmente mortali in una spietata accademia.