Forrest Gump compie 30 anni, Robin Wright: "Sul set mi sono fatta la pipì addosso per colpa di Tom Hanks"

Tre decenni dopo, Tom Hanks e Robin Wright di Forrest Gump sono ancora come piselli e carote. Il dramma diretto da Robert Zemeckis rimane un punto fermo nelle liste dei film da non perdere, visto che il 6 luglio ricorre il suo 30° anniversario e le due star principali si riuniscono ancora una volta per l'imminente film Here.

Adattato dall'omonimo romanzo del 1986 di Winston Groom e scritto da Eric Roth, Forrest Gump segue il protagonista Forrest (interpretato da Hanks, oggi 67 anni) dalla sua infanzia in Alabama all'età adulta in giro per il Paese e persino per il mondo.

Alle prese con ritardi nello sviluppo e una vita scolastica e domestica difficile, Forrest incontra la problematica Jenny Curran (interpretata dalla Wright, oggi 58enne), dalla quale impara preziose lezioni di vita sull'amore, sia platonico che romantico.

Forrest Gump: storia di un cult senza tempo

Mentre si preparano a recitare di nuovo l'uno di fronte all'altra in Here sempre diretti da Zemeckis, il legame di Hanks e Wright sullo schermo è sempre più solido, come in Forrest Gump, che oggi compie 30 anni. A febbraio, durante un'apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon, la Wright ha dichiarato di essere sicura del suo provino per Forrest Gump e che all'epoca era incinta di sette o otto mesi del suo secondo figlio, Hopper.

Forrest Gump: Tom Hanks in una scena del film

L'attrice ha un ricordo particolare delle riprese del film:

"Mi sentivo semplicemente 'mamma' e mi sentivo a terra, e Tom e io avevamo un grande legame. Sono uscita dal provino e ho pensato: "Non solo voglio davvero fare questo film, ma spero di ottenerlo e penso di avercela fatta!"

Forrest Gump in 4K UHD, recensione: tutti i segreti dell'imperdibile Steelbook a tre dischi

L'attrice di House of Cards ha anche elogiato Tom Hanks durante un'intervista di marzo con Drew Barrymore, ricordando i suoi scherzi mentre si preparavano a girare la scena in cui Forrest e Jenny si sposano. Con il sorriso sulle labbra l'attrice ricorda le istruzioni di Zemeckis:

"Bob dice: 'Voglio che voi ragazzi balliate e basta!" E dopo che Tom Hanks face l'esempio di un ballo eseguito da Forrest, la Wright ha svelato un aneddoto imbarazzante: "Ho riso così tanto che ho fatto pipì nel mio costume".

La chimica sullo schermo tra Hanks e la Wright è ancora forte a distanza di tre decenni: i due si uniscono ancora una volta sotto la direzione di Zemeckis, 72 anni, per il prossimo film drammatico Here.

A proposito della possibilità di lavorare di nuovo con Hanks, Zemeckis e Roth in Here, la Wright ha detto, durante una chiacchierata per This Morning: "L'intera band è tornata insieme. È stato incredibile riunirsi 30 anni dopo, come se il tempo non fosse passato e non c'è stato nulla di imbarazzante".