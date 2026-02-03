Forbidden Fruit, anticipazioni 4 febbraio: la terza stagione inizia con Yildiz incinta e la scomparsa di Ender

Con l'episodio di mercoledì 4 febbraio su Canale 5 inizia la terza stagione di Forbidden Fruit; l'appuntamento è come sempre alle 14.10, con una nuova puntata della dizi turca. La serie ripartirà proiettandosi nel futuro, e sarà Yildiz a raccontare cosa è successo: alla fine, lei e Halit non avevano divorziato perché la bionda aveva scoperto di essere incinta. Ma l'evento più scioccante è un altro: riguarda Ender, il cui destino è più incerto che mai.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

La seconda stagione si è conclusa con cambiamenti molto importanti: innanzitutto Zeynep e Alihan hanno lasciato Istanbul per ricostruirsi una nuova vita negli Stati Uniti. Nel frattempo Halit aeva deciso di divorziare da Yildiz e non aveva voluto sentire ragioni; nel frattempo, Yigit è andato da Ender per rivelarle di essere il suo figlio biologico. La donna, che pensava il figlio avuto con Kaya fosse ormai un capitolo chiuso, ha respinto il ragazzo cacciandolo.

Poco dopo però, a conclusione dell' episodio finale della seconda stagione, abbiamo visto Ender affacciata alla terrazza mentre guarda il mare: è a quel punto che una persona dall'identità misteriosa l'ha spinta.

Anticipazioni 4 febbraio: Yildiz incinta, Ender è caduta in mare ed è scomparsa

Locandina di Forbidden Fruit

La terza stagione riparte proprio dal clpo di scena che avva chiuso la seconda. La dizi si apre proiettandoci nel futuro, dove Halit e Yildiz affrontano un momento delicato e inaspettato. È Yildiz a raccontare quanto avvenuto negli ultimi tempi: innanzitutto la bionda ha scoperto di essere incinta, cosa che ha cambiato completamente il rapporto con Halit. Poco dopo, Emir li ha informati di una notizia terribile: Ender è caduta in mare in circostanze misteriose ed è scomparsa. I suoi familiari dunque, non sanno niente di lei.

Sconvolta dall'angoscia, Yildiz sceglie di fuggire: la ragazza è così scioccata che va in cerca di rifugio, lasciando disperdere le sue tracce.