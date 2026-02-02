Forbidden Fruit, anticipazioni 3 febbraio: Yigit pronto a dire a Ender di essere suo figlio

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit. Con l'addio di Alihan e Zeynep, nella serie sono subentrate le trame legate a due nuovi personaggi: Yigit, il figlio che Ender ha avuto da giovanissima e dato in adozione, e la terribile Sahika, la sorella di Kaya.

Nell' episodio di martedì 3 febbraio Yigit deciderà di raccontare la verità a Ender, ma la reazione non sarà quella che si aspettava. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Ender ha incontrato Philip, il figlio del defunto marito di Sahika, che le ha rivelato una verità sconvolgente. Preoccupata per Erim, la donna è corsa subito da Halit; tuttavia, quando ha provato a contattare Philip per dimostrargli di non mentire, ha scoperto che il giovane non era più in grado di aiutarla. Nel frattempo, Zehra ha confessato a Lila di essere innamorata di Caner e, incoraggiata dalla sorella, ha deciso di accettare la sua proposta di matrimonio. Caner, però, l'ha anticipata comunicandole una decisione importante che ha cambiato radicalmente il loro rapporto. Intanto, Yildiz ha tentato di chiarire con Halit, ma l'uomo è determinato a portare avanti il divorzio.

Anteprima 3 febbraio: Yigit pronto a dire a Ender di essere suo figlio

Locandina di Forbidden Fruit

Yigit si reca alla villa con l'intenzione di rivelare a Ender di essere suo figlio: quando lo fa, il ragazzo non ha la reazione che si aspetta. Ender infatti, lo respinge brutalmente: pensava che il figlio dato in adozione fosse un capitolo del passato, ora è sconvolta. Nel frattempo, Ender tenta di incastrare Sahika tendendole una trappola, ma il piano non va come previsto: la donna infatti, riesce a registrare sul cellulare soltanto una minaccia, nemmeno troppo velata. Qualche ora più tardi, mentre dalla terrazza della villa osserva il mare, Ender riceve una visita del tutto inattesa.