Forbidden Fruit, anticipazioni 31 gennaio: Sevda confessa la verità su Yildiz, Halit allontana Ender

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al sabato nel primo pomeriggio della rete. Nell' episodio di sabato 31 gennaio Halit scoprirà la verità su Yildiz, grazie all'arrivo inaspettato di Sevda che racconterà cosa è successo: e cioè che Ender è responsabile del tranello ai danni della bionda. Messo al corrente di come sono andati davvero i fatti, la reazione di Halit non si farà attendere.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz si è sfogata con Kaya riguardo i suoi guai, cacciata di casa da Halit con tutte le carte bloccate e nessun posto dove vivere. Più tardi, l'uomo ha sentito la ragazza mentre aveva un'accesa conversazione con Ender: durante il confronto, Ender ammetteva candidamente di essere responsabile di tutto, avendo convinto Sevda a incastrare la sua rivale.

A questo punto, appena rimasto solo con lei, Kaya ha preso le difese di Yildiz intimando ad Ender di raccontare tutta la verità ad Halit. L'imprenditore infatti, è convinto che la ragazza volesse impossessarsi dei suoi soldi, spingendo Sevda a sedurlo.

Anticipazioni 31 gennaio: Sevda confessa la verità su Yildiz, Halit allontana Ender

Locandina di Forbidden Fruit

Venuto a conoscenza della verità, Kaya si sente in dovere di scagionare Yildiz, che è completamente innocente: l'uomo perciò non usa mezzi termini con Ender, deciso lui stesso a dire tutto a Halit. Poco dopo però, proprio quando Kaya sta per rivelare a Halit ciò che ha scoperto, viene interrotto dall'arrivo di Sevda.

Sevda dice di essere pentita per aver accusato Yildiz ingiustamente, così confessa che la vera mente dietro a tutto è proprio Ender. Per dimostrare che non sta mentendo inoltre, la ragazza fa ascoltare a Halit una registrazione di Ender che non lascia alcun dubbio. A questo punto, Ender viene allontanata da Halit, che vorrà chiudere definitivamente ogni rapporto con la sua ex.