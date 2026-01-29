Forbidden Fruit, anticipazioni 30 gennaio: Kaya difende Yildiz contro Ender

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopo la partenza di Alihan e Zeynep per gli Stati Uniti, Yildiz si trova in un momento molto difficile: Halit l'ha cacciata da casa, ma la ragazza non è responsabile di ciò che le viene imputato. Nell' episodio di venerdì 30 gennaio Ender le sbatte in faccia di essere lei ad aver architettato tutto. Per fortuna di Yildiz però, Kaya prenderà le sue parti.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yagmur si è recata con un'amica nel locale in cui lavora Yigit per parlargli. La ragazza gli ha spiegato di essere sinceramente interessata a lui e di non cercare un'avventura.

Nel frattempo, la relazione tra Caner e Zehra, nata dopo il matrimonio di Alihan e Zeynep, è andata avanti: i due sono molto innamorati e Caner ha deciso di portare la relazione al livello successivo. Ha così ha chiesto a Zehra di sposarlo, ma lei ha rifiutato la proposta, spaventata dalle delusioni dei suoi precedenti matrimoni.

Anticipazioni 30 gennaio: Kaya difende Yildiz contro Ender

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz, distrutta per essere stata cacciata di casa da Halit, si apre con Kaya, che la ascolta e prova a rassicurarla. Prima di lasciare l'azienda, la ragazza decide di affrontare Ender, la quale ammette senza troppe remore di aver assoldato Sevda per sedurre Halit e sottrargli del denaro: cosa di cui, grazie a una falsa confessione di Sevda, la colpa è ricaduta su Yildiz.

Nel frattempo Kaya, tornato nel suo ufficio per restituire a Yildiz il cellulare dimenticato, ascolta per caso la conversazione delle due donne e capisce che Ender è la responsabile della situazione in cui si trova Yildiz. Appena ne ha l'occasione allora, Kaya intima a Ender di dire ad Halit la verità.