Forbidden Fruit, anticipazioni 31 dicembre: tutti dubitano di Alihan, Kaya invita Ender a cena

Anche nell'ultimo giorno dell'anno, Forbidden Fruit tiene compagnia al suo pubblico nel pomeriggio di Canale 5. La serie salterà invece il primo gennaio, per poi ripartire venerdì 2 gennaio con la consueta programmazione.

Nell' episodio di mercoledì 31 dicembre, dopo aver parlato di matrimonio con Alihan, Zeynep avrà dei dubbi sulla reale volontà di sposarsi del fidanzato. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Kaya sospetta che Erim sia suo figlio così, con uno stratagemma, è riuscito ad ottenere il dna del ragazzo e ha chiesto a Orhan di farlo analizzare. Nel frattempo, Ender sembra andare su tutte le furie ogni volta che Kaya ed Erim sono a contatto l'uno con l'altro, aumentando i dubbi di Kaya.

Intanto Asuman non fa che chiedere a Zeynep quando lei e Alihan si sposeranno. Ma Asuman dovrebbe avere anche altro di cui preoccuparsi: la donna infatti, sa che Mustafa vuole soldi e si è avvicinato a Yildiz solo per riuscire ad averli da Halit.

Anticipazioni 31 dicembre: tutti dubitano di Alihan, Kaya invita Ender a cena

Asuman non molla: vuola sapere quando si svolgerà il matrimonio, e dato che non ottiene risposta, inizia a insinuare dubbi nella figlia. E se Alihan non avesse intenzioni serie con lei? Zeynep inizia a dubitare, pensando che forse sua madre abbia ragione. Del resto, persino Caner ed Emir stanno avendo le loro perplessità, riguardo le reali intenzioni di Alihan; i due perciò, cercano di coinvolgere Hakan nel tentativo di scoprire qualcosa di più.

Intanto, Kaya invita Ender a cena, con la scusa di voler discutere con lei dell'importante contratto con Neslihan. In realtà, lo scopo della cena è di tutt'altro genere: Kaya ha in mente un appuntamento romantico, ad anni di distanza dalla loro separazione. Ender però, non ha alcuna intenzione di iniziare una storia con l'uomo né tantomeno di riavvicinarsi a lui, che già deve tollerare come amministratore della Argun Holding.