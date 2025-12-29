Forbidden Fruit, anticipazioni 30 dicembre: Yildiz si mette nei guai da sola, Kaya si procura il DNA di Erim

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, la serie che racconta la storia delle sorelle Yildiz e Zeynep. La dizi si avvia verso il finale della stagione, a cui ormai manca pochissimo: con l'ultimo episodio di stagione, i telespettatori dovranno salutare due personaggi molto amanti.

Intanto, le vicende proseguono con l' episodio di martedì 30 dicembre, durante il quale Kaya otterrà il DNA di Erim con un espediente. L'uomo sospetta di esserne il padre, e le reazioni di Ender non fanno che aumentare i suoi dubbi.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Kaya sospetta che Erim sia suo figlio e fa di tutto per rimanere col ragazzino e scoprire la verità: Ender non gradisce, reagendo ogni volta in maniera furiosa. Intanto la relazione tra Zeynep e Alihan procede serenamente: dopo la fine della relazione con Dundar, Alihan ha proposto a Zeynep di sposarlo. I due sono ora in cerca di una casa dove vivere la loro relazione, con la speranza di trovare finalmente un po' di pace. MA le loro famiglia non hanno intenzione di lasciarli in pace: Asuman insiste per sapere la data delle nozze, mentre tra lei e Zerrin sorgono le prime tensioni.

Anticipazioni 30 dicembre: Yildiz si mette nei guai da sola, Kaya si procura il DNA di Erim

Locandina di Forbidden Fruit

Durante una cena con Sedef e suo marito Eray, Yildiz finge di conoscere il noto pittore turco Haluk Akakçe. Per farsi vedere disinvolta in società, la bionda finisce però per farsi un clamoroso autogoal: Eray infatti, la prega di mettersi in contatto con lui e di organizzare al più presto una cena. Cosa farà Yildiz per risolvere la situazione in cui si è messa da sola? Nel frattempo, sempre più convinto che Erim sia suo figlio, Kaya vuole conoscere la verità. Così, grazie a un bicchiere da cui Erim ha bevuto, Kaya riesce a prelevare il DNA di Erim e chiede a Orhan di farlo analizzare.