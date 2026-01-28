Forbidden Fruit, anticipazioni 29 gennaio: Caner chiede a Zehra di sposarlo

Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale5 con Forbidden Fruit, la dizi in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato nella rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di giovedì 29 gennaio la storia tra Caner e Zehra arriverà a un punto di svolta: Caner infatti, si sentirà pronto per un passo molto importante, ma le cose non andranno come sperato. Intanto, Yigit potrebbe essere vicino a una svolta sentimentale con Yagmur. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Yildiz, rimasta senza soldi e senza casa, ha trovato ospitalità da Emir. Nel frattempo Halit ha trascorso una piacevole serata a cena con Kaya e Sahika, fino all'arrivo di Ender. La donna si è presentata con la scusa di visitare il figlio, ma è rimasta sorpresa nel trovare Sahika, considerata ormai una rivale. Tra le due sono nate subito tensioni. A fine serata, Kaya ha confidato alla sorella la sua preoccupazione per la troppa confidenza tra lei e Halit.

Anticipazioni 29 gennaio: Caner chiede a Zehra di sposarlo

Locandina di Forbidden Fruit

Anche se Yigit le aveva detto che non sarebbe nato niente tra loro, Yagmur non ha rinunciato. La ragazza si reca quindi con una sua amica nel locale in cui Yigit lavora come parcheggiatore per parlargli: Yagmur gli spiega di essere realmente interessata a lui, di non essere alla ricerca di un'avventura. Riuscirà a fagli cambiare idea?

Nel frattempo, iniziata dopo il matrimonio di Alihan e Zeynep, procede la relazione tra Caner e Zehra. I due sono molto innamorati e Caner vorrebbe dire tutto alla sorella. Inoltre, oltre a raccontarlo ad Ender, decide di portare la relazione al livello successivo: chiede a Zehra di sposarlo. Ma Zehra dà la risposta peggiore che Caner potesse aspettarsi: dice di no, dato che dopo il fallimento dei suoi precedenti matrimoni, la delusione è troppo grande per cadere di nuovo nello stesso errore.