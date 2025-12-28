Forbidden Fruit, anticipazioni 29 dicembre: i sospetti di Kaya su Ender ed Erim

Riparte domani su Canale 5 la soap turca Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 sulla rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di lunedì 29 dicembre Kaya si lega ad Erim, suscitando l'ira di Ender: cosa gli nasconde la donna? Kaya ha un fortissimo sospetto riguardo il ragazzino...

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Durante un evento organizzato da Halit e Yildiz a casa Argun, Yildiz ha provato ad avvicinare Kaya a Zehra, fresca di separazione da Kemal. Nel frattempo, Zeynep e Alihan hanno cenato insieme a Zerrin e Asuman: dopo un primo momento in cui tutto sembrava andare bene, tra le due donne sono emerse tensioni.

Anticipazioni 29 dicembre: i sospetti di Kaya su Ender ed Erim

Locandina di Forbidden Fruit

Kaya ha portato Erim a un concerto senza prima chiedere il permesso alla madre, ed ora Ender è furiosa; al punto da vietare all'uomo di rivedere il ragazzo e, addirittura, promettergli vendetta. Kaya però non si arrende: vuole sapere il perché di tanta rabbia, cosa c'è dietro un simile atteggiamento. In realtà, Kaya ha il forte sospetto che Erim sia suo figlio e vuole scoprire la verità: ecco perché si sta avvicinando tanto al ragazzino, ed ecco perché Ender potrebbe aver reagito in quel modo.

Forbidden Fruit

Intanto la relazione tra Zeynep e Alihan procede serenamente e Asuman, indispettendo la figlia, chiede continuamente al futuro genero quando sarà la data delle nozze. Zeynep confessa ad Alihan di sospettare che Elif sia contraria alla loro relazione, ma verrà presto smentita proprio da un inaspettato gesto della ragazza. Lila presenta Kuzey ad Alihan che, protettivo nei confronti della nipote, tratta il ragazzo con indifferenza.

Ender non deve preoccuparsi solo di Kaya. Yildiz infatti, ottiene dalla signora Tulin l'indirizzo del vecchio quartiere in cui abitava Ender: un'informazione di cui farà tesoro, perfetta per scoprire qualche informazione sul passato della donna e capire il perché dello strano rapporto con Kaya.