Forbidden Fruit, anticipazioni 3 gennaio: Zeynep e Alihan finalmente sposi

Forbidden Fruit arriva a un punto di svolta, con un episodio che i fan della serie aspettavano da ben due stagioni. Nella puntata di sabato 3 gennaio infatti, in onda alle 14.45, vedremo Alihan e Zeynep diventare finalmente marito e moglie. I due si sposeranno a sorpresa, ma questo non sarà l'unico evento inatteso, dato che durante i festeggiamenti, altri due personaggi si avvicineranno in maniera molto intime.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della dizi.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Zeynep era piena di dubbi sulla relazione con Alihan: la data del matrimonio di cui avevano parlato infatti, sembrava non arrivare mai. Sia gli amici del fidanzato che la madre della ragazza, Asuman, hanno iniziato a sospettare delle reali intenzioni di Alihan. Ma si sbagliavano: con uno stratagemma, Yildiz ha portato Zeynep a casa di Alihan, e qui la mora si è trovata davanti a una sorpresa che non avrebbe mai immaginato.

Anticipazioni 3 gennaio: Zeynep e Alihan finalmente sposi

Locandina di Forbidden Fruit

Con una scusa, Yildiz ha portato Zeynep a casa di Alihan: da perfetta complice, la bionda ha accompagnato la sorella alla sorpresa più grande mai organizzata in suo onore. Quando le due arrivano da Alihan infatti, Zeynep scopre di essere al ricevimento per il suo matrimonio. Il fidanzato ha organizzato tutto nei dettagli, ecco perché era sempre evasivo nei confronti dell'argomento.

Così, dopo tante traversie, Alihan e Zeynep diventano marito e moglie: i due sono pronti a vivere una nuova vita insieme.

Nel frattempo, mentre gli invitati festeggiano, la festa di nozze diventa sfondo per una nuova coppia. Grazie a qualche bicchiere di troppo Zehra e Caner finiscono insieme in una stanza d'hotel. Il mattino seguente, al risveglio, i due sono sconvolti da quanto avvenuto, così decidono di mantenere il segreto sulla loro notte insieme. Zehra e Caner si promettono di rimanere solo buoni amici, ma sarà davvero così?