Forbidden Fruit, anticipazioni 2 gennaio: Yildiz complice di Alihan per fare una sorpresa a Zeynep

Dopo la pausa di oggi per Capodanno, tornano domani i protagonisti di Forbidden Fruit. La dizi turca sta avanzando a grandi passi verso il finale della seconda stagione, dove due personaggi molto amati diranno addio ai telespettatori.

Intanto, per questa settimana, la serie andrà in onda anche domenica 4 gennaio e la prossima settimana approderà in prima serata: giovedì 8 gennaio infatti, l'appuntamento raddoppierà e Forbidden Fruit verrà trasmesso sia al pomeriggio che in prima serata.

Nell' episodio di venerdì 2 gennaio intanto, assisteremo alla sorpresa che Alihan ha organizzato a Zeynep. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Alihan ha detto a Zeynep che dovrebbero sposarsi, ma non sembra realmente intenzionato a farlo. Asuman non fa che chiedere alla figlia quando sarà il fatidico giorno, ma Zeynep non ha una risposta: alla fine, come la madre, anche lei ha finito per credere che le sue intenzioni non siano così serie. Non solo Zeynep e Asuman: anche Caner ed Emir sono perplessi riguardo le reali intenzioni di Alihan.

Anticipazioni 2 gennaio: Yildiz complice di Alihan per fare una sorpresa a Zeynep

Locandina di Forbidden Fruit

Yildiz è riuscita a scoprire l'indirizzo del vecchio quartiere in cui viveva Ender: ovviamente la bionda usa l'informazione e decide d'indagare sul passato della sua rivale. La bionda vuole scoprire cosa c'è davvero tra Ender e Kaya, e pensa di poterlo sapere proprio recandosi nel quartiere. Purtroppo per lei però, la ragazza finirà per fidarsi delle persone sbagliate e verrà truffata.

Ma il vero colpo di scena della puntata sarà un altro. D'accordo con Alihan, Yildiz convincerà Zeynep ad andare a casa di Alihan mettendola in allarme. Con questa scusa, la bionda porterà la sorella dal fidanzato: così, proprio mentre Zeynep è convinta che la sua relazione sia in crisi, si troverà invece davanti a una grandissima sorpresa che le dimostrerà esattamente il contrario. Stavolta, Alihan lascerà Zeynep senza parole.