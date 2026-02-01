Forbidden Fruit, anticipazioni 2 febbraio: Halit vuole ancora il divorzio, Zehra decide di sposare Caner

Torna domani su Canale 5 la soap turca Forbidden Fruit, in onda alle 14.10. La serie ha salutata Alihan e Zeynep, mentre è entrata in scena una nuova rivale per Ender: si tratta di Sahika, la sorella di Kaya.

Nell' episodio di lunedì 2 febbraio Ender incontrerà il figlio del marito di Sahika, che le dirà qualcosa che la lascerà senza parole. Intanto Yildiz prova a chiarire con Halit, ma l'uomo non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi ed è deciso ad andare avanti col divorzio. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Forbidden Fruit

Kaya, venuto a conoscenza della verità, ha deciso di aiutare Yildiz e ha affrontato Ender con l'intenzione di dire tutto a Halit. Tuttavia, proprio mentre stava per farlo, è stato interrotto dall'arrivo di Sevda. La ragazza ha confessato di essersi pentita della finta confessione che ha buttato la colpa su Yildiz; Sevda inoltre, ha ammesso che la vera responsabile è stata Ender. A dimostrazione della sue parole, ha fatto ascoltare a Halit una registrazione come prova.

Di fronte all'evidenza, Halit ha allontanato Ender e ha deciso di chiudere definitivamente ogni rapporto con lei.

Anticipazioni 2 febbraio: Halit vuole ancora il divorzio, Zehra decide di sposare Caner

Locandina di Forbidden Fruit

Ender incontra Philip, il figlio del defunto marito di Sahika, che le svela una verità sconvolgente. Preoccupata per Erim, la donna corre subito da Halit per raccontargli tutto; tuttavia, quando prova a contattare Philip per dimostrargli di non mentire, scopre che il giovane non è più in grado di aiutarla. Nel frattempo, Zehra confessa a Lila di essere innamorata di Caner e, incoraggiata dal sostegno della sorella, decide di accettare la sua proposta di matrimonio. Caner, però, la anticipa comunicandole una decisione importante destinata a cambiare radicalmente il loro rapporto. Intanto, Yildiz tenta di chiarire con Halit, ma l'uomo è ormai determinato a portare avanti il divorzio.