Footloose: Lori Singer svela perché non ha mai visto il remake del film

La protagonista di Footloose, Lori Singer, ha rivelato di non aver mai visto il remake del film in cui ha interpretato il ruolo di Ariel Moore.

L'attrice ha recitato accanto a Kevin Bacon nel lungometraggio distribuito nelle sale nel 1984 e, a distanza di 13 anni dall'uscita della nuova versione nelle sale, ha spiegato il motivo per cui non l'ha ancora vista.

La spiegazione dell'attrice

Lori Singer ha parlato del remake di Footloose spiegando: "Sono imbarazzata nel dirlo, non l'ho visto. E non era per qualche motivo specifico. Ci sono semplicemente così tanti film e cose che non ho visto".

L'attrice ha aggiunto: "Ne ho visto una clip, sembrava davvero buono. Si sono focalizzati sulla danza. So che quando stavamo realizzando il film in origine, il regista Herb Ross insisteva davvero su chi erano gli attori e abbiamo provato ogni scena. Siamo andati nelle location scelte per provare settimane prima., Era davvero serio".

Footloose, Rob Lowe: "Dovevo essere il protagonista"

Footloose (2011) Kenny Wormald e Julianne Hough in una scena

Singer ha quindi sottolineato la bravura del cast del film originale: "John Lithgow? Fantastico. Diane West? Fenomenale. Kevin Bacon? Incredibile. Sembro una critica. E Chris Penn? Tutti, Jim Youngs... Abbiamo avuto un cast potente, intenso, serio. Ci aspettavamo tanto uno dall'altro e si capiva dalle scene, penso. Abbiamo vissuto molto di quello che avevamo scritto".