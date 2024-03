Footloose: Kevin Bacon parteciperà al ballo scolastico nel liceo dove è stato girato il film

L'attore Kevin Bacon ha raccontato che parteciperà all'ultimo ballo scolastico in programma nel liceo dove è stato girato il film Footloose.

Kevin Bacon ha svelato che parteciperà al ballo scolastico in programma nella scuola dove è stato girato il film Footloose.

L'attore, ospite del Today Show, ha infatti parlato della sua intenzione di partecipare agli ultimi festeggiamenti che si svolgeranno nell'edificio, prima che le attività scolastiche vengano trasferite altrove.

Le iniziative degli studenti

Una scena di Footloose

L'attore Kevin Bacon ha raccontato che gli studenti del liceo situato nella città di Payson, in Utah, hanno cercato di ottenere la sua attenzione sui social media usando l'hashtag #bacontopayson e ricreando alcune scene del film, persino imparando ed eseguendo i passi di danza di Footloose e organizzando un evento a favore della fondazione benefica sostenuta dalla star, SixDegrees.org.

Bacon ha notato i loro sforzi e li ha chiamati per spiegare quanto avesse apprezzato il loro impegno: "Sono stato così colpito da tutto quello che è accaduto legato a questa folle idea di farmi tornare. Sono stato colpito dall'impegno che avete tutti messo nel riuscirci, con i contenuti sul musical, i flash mob e nel ricreare le scene".

Kevin ha quindi sottolineato: "Non è passato inosservato, senza menzionare il fatto che avete legato l'evento a SixDegrees.org, la nostra fondazione, e state cercando di trovare dei modi per aiutare la vostra comunità. Penso sia davvero una fonte di ispirazione, quindi grazie. Grazie. E verrò. Sarò presente. Balliamo!".

Footloose, Kevin Bacon e Kyra Sedgwick vestiti uguali: "Quando si sta insieme da tanto poi ci si somiglia"

Un cult che resiste alla prova del tempo

Footloose compie, proprio nel 2024, 40 anni e Bacon aveva in passato spiegato quanto apprezzi l'affetto dimostrato dagli spettatori nei confronti del lungometraggio: "L'ho preso seriamente quando lo stavo girando e amo il fatto che le persone vengano ancora da me e mi dicano che l'hanno da poco mostrato ai loro figli".