Footloose, Kevin Bacon e Kyra Sedgwick vestiti uguali: 'Quando si sta insieme da tanto poi ci si somiglia'

Kevin Bacon e Kyra Sedgwick hanno dato ancora spettacolo sui social. In un video pubblicato su Instagram, le star di Tremors e The Closer, sposati da trentacinque anni, hanno indossato degli abiti coordinati in tema Footloose, seguendo a sincrono la canzone virale Made for Me di Muni Long, con testi come 'Nobody knows me like you do/Nobody gon' love me quite like you'.

"Dicono che dopo esser stati insieme per un po' iniziate a somigliarvi. Non mi pare" si legge nell'ironica didascalia. Il video alterna le riprese su Bacon e Sedgwick che ballano separatamente nello stesso corridoio con un outfit composto da canottiere bianche e jeans per emulare il personaggio di Bacon nel classico del 1984, accompagnate da Crocs bianche per modernizzare il look e occhiali.

Non è la prima volta

In passato, Kevin Bacon e Kyra Sedgwick avevano già omaggiato Footloose; Bacon aveva riproposto una delle scene memorabili di danza del film per celebrare la fine dello sciopero SAG-AFTRA mentre nel 2022 entrambi avevano partecipato al trend 'Footloose drop':"Non ricordo che questo facesse parte della coreografia originale di Footloose ma ho pensato che avremmo potuto fare un tentativo" scrisse l'attore, che nel 2014 si esibì sulle note di Footloose anche al Tonight Show.

Interpellato, tempo fa, sulla possibilità di un ulteriore sequel, Kevin Bacon ha risposto:"Mai dire mai... Penso che sarebbe un disastro. È divertente, perché hanno fatto innumerevoli Venerdì 13 e io ero nel primo Venerdì 13. Poi hanno rifatto Footloose, poi hanno rifatto Linea mortale (Flatliners in originale), e ho deciso che stanno semplicemente rifacendo tutti i film in cui sono coinvolto e che iniziano con F. Quindi, se faccio un altro film che inizia con F lo rifaranno".