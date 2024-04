Footloose, Kevin Bacon è tornato nel liceo dove è stato girato il film per il 40° anniversario

Kevin Bacon ha mantenuto la promessa. La star di Footloose è tornato nella scuola superiore dello Utah dove fu girato uno dei film più iconici della sua carriera, Footloose. Bacon si è presentato alla Payson High School nel weekend, a mesi di distanza dall'appello degli studenti sui social media con l'hashtag #bacontopayson.

Per omaggiare l'attore, i ragazzi dell'istituto hanno ricreato alcune sequenze del film e coreografato dei video, nella speranza di attirare l'attenzione dell'attore affinché decidesse di partecipare al ballo di fine anno della scuola, l'ultimo per la struttura che a fine traslocherà in una nuova location.

Il ritorno di Ren McCormack

"Quando ho sentito parlare per la prima volta di questa cosa di Bacon a Payson ho pensato che fosse pazzesco. Tutti voi non vi siete mai stancati e mi avete convinto" ha dichiarato l'attore durante il discorso agli studenti sul campo da football della scuola nella giornata di sabato, ringraziando per aver trasformato quello che avrebbe potuto essere il semplice ritorno di una star del cinema in qualcosa di positivo.

Per l'occasione sono stati creati 5.000 kit di beni di prima necessità, per aiutare la sua fondazione Sixdegrees.com che supporta le comunità con carenza di servizi e sottosviluppate. L'organizzazione ha l'obiettivo di preparare e distribuire fino a 40.000 kit come parte dell'iniziativa Footloose40.

Footloose, diretto da Herbert Ross, è uscito nelle sale cinematografiche nel 1984 e racconta la storia di un adolescente di nome Ren (Kevin Bacon), che si trasferisce in una piccola città dov'è vietato ballare. Il giovane si pone l'obiettivo di riportarvi il divertimento facendosi ben presto dei nemici. Nel cast del film anche Lori Singer, John Lithgow, Dianne Wiest, Chris Penn, Sarah Jessica Parker e Frances Lee McCain.