FolleMente-mania al box office italiano, il film di Paolo Genovese è primo per il terzo weekend

Non si ferma il successo del nuovo film di Paolo Genovese che supera i 12 milioni di euro in tre settimane, risate, romanticismo e un mucchio di star sono il segreto del successo del film.

Ancora primo al box office italiano, il successo di FolleMente è travolgente. La nuova commedia di Paolo Genovese conserva la prima posizione per il terzo weekend consecutivo con 2,2 milioni di euro di incasso che portano il film a superare i 12 milioni. Genovese supera gli incassi del suo Immaturi - Il viaggio (11,8 milioni) con la divertente pellicola che racconta l'evoluzione di una coppia e delle numerose personalità che l'accompagnano nel suo cammino, come potete scoprire nella nostra recensione di FolleMente.

Robert Pattinson si sdoppia in Mickey 17

Con FolleMente non la spunta il debutto di Mickey 17, nuova fatica di Bong Joon-ho che apre in seconda posizione con 814.000 euro di incasso da 383 sale e 106.397 presenze (dati Cinetel). Intriga la presenza nel film della star di The Batman Robert Pattinson nei panni di un sacrificabile, un reietto dello spazio ingaggiato appositamente per morire ed essere clonato decine di volte durante una missione suicida.

Al terzo posto troviamo il vincitore del premio Oscar come miglior film Anora. La pellicola indie diretta da Sean Baker, che si è portata a casa cinque statuette, gode dello slancio dei premi ottenuti incassando altri 525.641 euro che la portano a un totale di 1.515.227.

Una sorridente Renée Zellweger

Scende in quarta posizione il nuovo capitolo della saga di Bridget Jones, Bridget Jones: Un amore di ragazzo, che vede Renée Zellweger nei panni di una Bridget Jones più matura, oggi vedova e madre sola, che si lascia andare a una relazione con un uomo molto più giovane. Altri 474.000 euro di incasso portano il filma un totale di 1,6 milioni.

A chiudere la top 5 troviamo il film per famiglie Paddington in Perù Altri 333.000 euro portano la tenera pellicola a un totale di 2,1 milioni. Basato sulla serie di libri per bambini dell'autore britannico Michael Bond, Paddington ha sempre avuto molto successo tra il pubblico straniero e il terzo capitolo della saga Sony non fa eccezione. Finanziato da StudioCanal per 90 milioni di dollari, Paddington in Perù ha incassato a oggi oltre oltre 176 milioni a livello globale.