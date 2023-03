Florence Korea Film Fest 2023 al via stasera con la prima italiana del colossal Hansan: Rising Dragon

Sarà la prima italiana di Hansan: Rising Dragon Redux, il kolossal bellico diretto da Kim Han-min, film in costume sulla storica battaglia navale dell'isola di Hansan nel 1592, a inaugurare la 21ma edizione del Florence Korea Film Fest 2023, il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana, giovedì 30 marzo, al cinema La Compagnia di Firenze, dalle ore 20, dopo la cerimonia inaugurale. In sala saranno presenti il regista e l'attore protagonista Park Hae-il, ospite speciale di questa edizione del festival, in programma a Firenze fino al 7 aprile in vari luoghi della città.

Locandina di La battaglia di Hansan

Il cinema delle grandi ricostruzioni storiche, unito a un'azione spettacolare, nella sua forma più alta: il festival ospita il regista Kim Han-min, che torna ad affrontare la mastodontica figura di un eroe nazionale, l'Ammiraglio Yi. Durante la guerra di Imjin nel luglio del 1592, le flotte comandate dagli ammiragli Yi Sunshin, Lee Eok-gi e Won Gyun formarono una forza navale congiunta che sconfisse il nemico. La battaglia dell'isola di Hansan distrusse quasi l'intera flotta degli invasori, bloccando i loro piani per altri attacchi: fu una vittoria che servì anche a rinsaldare l'esercito Joseon che era stato scoraggiato dalle ripetute sconfitte avute via terra. Questo il tema al centro di "Hansan: Rising Dragon Redux" sulla storica battaglia dell'isola di Hansan, secondo della trilogia sulle battaglie guidate da Yi Sun-sin, iniziata con il film del 2014 "The Admiral: Roaring Currents". Come per il primo film, Kim mette in campo un gruppo di attori di prim'ordine come il giovane Byun Yo-han, impegnato a recitare in lingua giapponese e il veterano Ahn Sung-ki. Nel ruolo dell'Ammiraglio, Park Hae-il nella sua terza pellicola sotto la direzione di Kim (avevano già collaborato per "Paradise Murdered" e "War of the Arrows") crea il ritratto di un uomo saggio, coraggioso, tenace e devoto alla sua patria.

Eventi collaterali

Tra gli eventi speciali di questa edizione spazio ai libri con la presentazione del saggio Squid Game. Analisi della struttura drammaturgica della serie, scritto da Giuseppina De Nicola, coreanista e antropologa; Giorgio Glaviano, sceneggiatore per il cinema e la tv e Giovanna Volpi, sceneggiatrice e regista indipendente (lunedì 3 aprile ore 18 al cinema La Compagnia, sala piccola). Spazio all'arte con la mostra "Manhwa e Webtoon. Il Fumetto del Futuro", realizzata in collaborazione con il Busan IT Industry Promotion Agency e allestita al cinema La Compagnia (ingresso gratuito). L'esposizione mette a confronto l'opera cinematografica e la trasposizione in webtoon. E alla cucina tipica coreana: al cinema La Compagnia si potrà partecipare all'aperitivo "Hansik & Cinema" realizzato in collaborazione con il Ristorante Coreano Gangnam (30-31 marzo, 1-4-6 aprile, dalle ore 19). Il giorno dell'inaugurazione del festival ci sarà un rinfresco con piatti coreani preparati da due chef sudcoreani, presso la scuola alberghiera Saffi. L'evento è frutto del patto di amicizia che la città di Firenze ha stipulato con la città di Jeonju

