Flashdance, la carriera di Michael Nouri si arenò: "Non sono riuscito a mantenere lo slancio dato dal film"

Nel 1983, Michael Nouri conobbe il successo grazie a Flashdance, ed era facile pensare che dopo l'exploit del film di Adrian Lyne, la sua carriera avrebbe avuto un'impennata. In realtà, non andò così e nel podcast Still Here, l'attore ha cercato di spiegarne il motivo.

Flashdance incassò oltre 200 milioni di dollari al box-office, e fu il terzo film in carriera di Nouri dopo Goodbye, Columbus nel 1969, al quale però non venne accreditato, e Gangster Wars del 1981. Nel film di Lyne interpreta Nick Hurley.

Il momento svanì

"Dopo Flashdance, quello era il momento di agire, finché il ferro era caldo" ha spiegato Nouri "Billy Friedkin mi contattò e mi disse che voleva fossi nel suo nuovo film con Barbara Hershey. Si intitolava Sea Trial, e doveva essere prodotto da 20th Century Fox. Ma quest'ultima decise di abbandonare il progetto, che fu accantonato. Così lo slancio per Flashdance svanì".

Jennifer Beals e Michael Nouri in una scena di Flashdance

Il momento giusto passò:"Il punto è che dovevi cercare di mantenere quello slancio. Idealmente, quando hai un grande successo, vuoi farlo seguire con qualcosa di altrettanto valido, se non migliore, per restare sulla cresta dell'onda. E ciò non è successo".

Il futuro

Dopo un'altra serie tv che ebbe poco successo, con Sharon Stone nel cast, Michael Nouri iniziò un periodo nel quale lo chiamavano sempre per gli stessi ruoli, quelli di padri, nonni, senatori, uomini di stato. Personaggi ai quali comunque l'attore è particolarmente grato perché gli permettono di essere ancora in gioco a quasi 80 anni.

Negli anni 2000, Michael Nouri ha recitato in in serie come The O.C., Damages e NCIS, oltre alla recente apparizione in Yellowstone. Nel 1995 ha recitato a Broadway al fianco di Julie Andrews in Victor/Victoria.