The Flash: nel teaser del film con Ezra Miller torna in scena il Batman di Michael Keaton

Finalmente il momento è arrivato: il Flash di Ezra Miller ha fatto la sua apparizione al DC FanDome, dove ci è stato mostrato un primo teaser per il cinecomic DC diretto da Andy Muschietti. E ci sono anche il Batman di Michael Keaton e Supergirl.

Nel video si mostra Barry mentre decide di compiere un viaggio nel passato, ma ogni cambiamento compiuto nel passato ha delle conseguenze nel presente. Nel video si mostrano anche la creazione del costume e dell'anello dell'eroe e rientra in scena il Batman di Michael Keaton e si vede la Batmobile.

Con le riprese che stanno finalmente volgendo al termine, il film di Flash si avvicina sempre di più al suo debutto sullo schermo.

Sì, manca ancora un anno prima di allora, ma se prendiamo in considerazione quando fu annunciato per la prima volta il progetto e quanto tempo è passato da allora, con tutti gli ostacoli produttivi-creativi che ha avuto lo sviluppo del film (dai cambi alla regia e alla sceneggiatura ai rinvii per cause di forza maggiore come la pandemia globale), poter dire di essere quasi arrivati a fine riprese fa davvero tirare un sospiro di sollievo.

Tanto più visto che Andy Muschietti è riuscito a portare a bordo anche non uno, ma ben due Batman: Ben Affleck e Michael Keaton! A loro si aggiungerà anche la Supergirl di Sasha Calle, che vedremo combattere al fianco di Barry Allen, e che qui vediamo per la prima volta in azione.

Il film di Flash, con Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle, Maribel Verdú, Ron Livinston, Kiersey Clemons e Temuera Morrison arriverà al cinema nel novembre 2022.