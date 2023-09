The Flash: in una scena eliminata Barry Allen confessava il suo folle amore per Supergirl

Trapelata in rete una nuova scena eliminata di The Flash che mostra la variante di Barry Allen innamorarsi perdutamente di Supergirl.

Erano in molti a pensare che la Supergirl di Sasha Calle avrebbe avuto un futuro all'interno dell'universo cinematografico DC ma, visto il flop colossale di The Flash e l'annuncio del nuovo DC Universe, non sarà affatto così. Nel frattempo continuando ad arrivare in rete nuove scene eliminate dal film: in una di queste, alquanto bizzarra, Barry Allen confessa il suo amore per la supereroina.

La scena in questione, diffusa su Instagram, è ambientata all'interno della Wayne Manor dopo che Barry Allen e la sua variante, assieme all'aiuto del Batman di Michael Keaton, hanno salvato Kara dalla cella in cui era rinchiusa. Nei momenti finali del film Supergirl viene poi uccisa dal Generale Zod nonostante i vari tentativi di Flash di riparare la timeline.

Tra le numerose critiche mosse al film di Andy Muschietti c'è stata anche quella di non aver dato spazio a Grant Gustin, attore che ha vestito i panni di Barry Allen dal 2013 al 2020 conquistando l'affetto del pubblico con la serie TV The Flash.

Come hanno fatto notare i fan c'è stato spazio per i cameo di attori ormai scomparsi, come il Batman di Adam West, e la ricreazione in CGI di Jay Garrick, il primo The Flash dei fumetti, e non per il velocista scarlatto interpretato da Grant Gustin.