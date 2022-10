Five Nights at Freddy's: Emma Tammi dirigerà l'horror Blumhouse

Trovata la regista che si occuperà dell'adattamento di Five Nights at Freddy's, l'annuncio arriva dal fondatore di Blumhouse Jason Blum che produrrà l'horror.

Blumhouse è pronta per dare il via alla produzione di Five Nights at Freddy's dopo aver annunciato il nome della regista che si occuperà dell'adattamento horror, si tratta di Emma Tammi.

La regista è stata scelta per dirigere l'adattamento della popola serie di videogame ambientati nel ristorante Freddy Fazbear's Pizza, dove le creature animatroniche all'interno si animano con risultati catastrofici dopo l'orario di chiusura.

Emma Tammi scriverà la sceneggiatura di Five Nights at Freddy's insieme al creatore del videogioco Scott Cawthon e a Seth Cuddeback. Scott Cawthon produrrà il film insieme a Jason Blum e alla sua Blumhouse in associazione con Striker Entertainment. Russell Binder ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo.

Jim Henson's Creature Shop si occuperà della creazione delle terribili e sadiche creature animatroniche. Il film, che entrerà in produzione a febbraio, dovrebbe uscire nelle sale nel corso del 2023.

Lanciata nel 2014 per PC e console, la serie di videogiochi Five Nights at Freddy's ha sviluppato rapidamente solida fanbase, in parte grazie al suo approccio insolito survival horror. Piuttosto che navigare nel ristorante o combattere la furiosa animatronica, il gioco pone il giocatore nel ruolo del guardiano notturno, che deve rimanere nel proprio ufficio e utilizzare un numero limitato di feed sgranati di telecamere di sicurezza e controlli elettronici delle porte per tracciare i movimenti delle creature animatroniche. Se il giocatore sopravvive cinque notti - e una successiva notte bonus - vince effettivamente la partita (venendo licenziato). I successivi sequel hanno ampliato la portata del mondo del gioco e della sua macabra mitologia, che è stata ulteriormente ampliata con l'uscita di una serie di romanzi tie-in e altri spin-off.