Matthew Lillard sogna un finale di Five Nights at Freddy’s 3 'in stile Harry Potter contro Voldemort'

La star di Scooby-Doo e Scream ha svelato qual è la sua speranza sul climax nel finale del terzo capitolo della saga tratta dal videogioco horror.

Matthew Lillard interpreta William Afton nella saga cinematografica di Five Nights at Freddy's, e nonostante non abbia uno spazio importante nel secondo film, spera che il terzo capitolo possa riservare un finale epico.

Lillard, che sarà nel cast anche del terzo capitolo, spera che la chiusura del film possa essere in stile Harry Potter contro Voldemort in quanto a climax della sequenza, con il personaggio di Josh Hutcherson protagonista, Mike Schmidt.

Matthew Lillard svela il finale che vorrebbe di Five Nights at Freddy's 3

"Non trattenete il respiro aspettandovi di vedere molto William Afton [in Five Nights at Freddy's 2]. Come Star Wars o Harry Potter, Voldemort o Darth Vader compaiono entrambi più avanti nella serie" spiega Lillard.

"Quindi, sfortunatamente per me, non ho un ruolo enorme. Penso però che le scene che posso fare siano fantastiche. Le adoro. La nostra speranza è di poter fare tre film. È sempre stato il piano. Tutto dipende da come il film andrà al cinema".

Josh Hutcherson in una scena di Five Nights at Freddy's 2

Lillard spiega il climax che vorrebbe per il gran finale: "Avremo quel finale allaHarry Potter contro Voldemort o Luke Skywalker controDarth Vader [in Five Nights at Freddy's 3]. Questa è la nostra speranza. Dentro a questo, potremo fare di più ed esplorare di più. Per ora, c'è molta strada da fare; dobbiamo portare la gente nelle sale".

Il secondo film è la reunion tra Matthew Lillard e Skeet Ulrich

In Five Nights at Freddy's 2, gli eventi mostrati sono temporalmente collocati un anno dopo quanto visto nel primo film. Nel secondo capitolo, l'ex guardia di sicurezza della Fazbear Entertainment, Mike Schmidt (Josh Hutcherson), mentre cerca di proteggere la sua giovane sorella Abby (Piper Rubio) dalla terrificante verità che si nasconde dietro la pizzeria.

Tuttavia, dopo che Abby sgattaiola fuori per riconnettersi con i suoi amici animatronici Freddy, Bonnie, Chica e Foxy, i due scoprono presto le sinistre origini della pizzeria. Nel film, Elizabeth Lail ritorna nel ruolo di Vanessa Shelly, Freddy Carter è Jeremy Fitzgerald e Megan Fox è Toy Chica. Il film rappresenta inoltre una reunion tra Lillard e il suo ex collega di Scream, Skeet Ulrich, che interpreta Henry Emily, socio di Afton nella Fazbear Entertainment.