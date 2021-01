Five Eyes: Hugh Grant nel cast del nuovo film di Guy Ritchie?

Dopo l'esplosiva apparizione in The Gentlemen, la star Hugh Grant potrebbe fare il bis tornando a essere diretto da Guy Ritche nel suo nuovo action thriller, Five Eyes, prodotto da Miramax e STX.

The Gentlemen: una foto del film di Guy Ritchie

Se confermato, Hugh Grant affiancherà i colleghi Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett e Cary Elwes nel thriller di Guy Ritchie scritto da Ivan Atkinson e Marn Davies.

Five Eyes vede Jason Statham nei panni di un agente dell'MI6 reclutato dall'intelligence globale Five Eyes per rintracciare e bloccare la vendita di una nuova arma mortale che minaccia di sconvolgere l'ordine mondiale. In coppia con un esperto della CIA high-tech, parte per una missione in giro per il mondo per infiltrarsi in un commercio di armi miliardario. Five Eyes verrà girato in Qatar e Turchia.

Nell'attesa, The Gentlemen è disponibile su Amazon Prime Video. Hugh Grant è inoltre co-protagonista a fianco di Nicole Kidman della miniserie HBO The Undoing - Le verità non dette.