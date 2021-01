Five Eyes: Cary Elwes nel cast del nuovo film diretto da Guy Ritchie

Five Eyes sarà il nuovo film diretto da Guy Ritchie e nel cast del progetto ci sarà anche l'attore Cary Elwes, la star del cult La storia fantastica.

Il progetto sarà un nuovo thriller scritto da Iwan Atkinson e Marn Davies e il ruolo del protagonista sarà affidato a Jason Statham.

Al cento della trama di Five Eyes, del cui cast fa parte anche l'attrice Aubrey Plaza, ci sarà l'agente dell'MI6 Orson Fortune (Jason Statham), ingaggiato da un gruppo internazionale chiamato Five Eyes per rintracciare e impedire la vendita di una tecnologia che permette di promuovere delle armi letali che potrebbero sconvolgere l'ordine mondiale. L'uomo si ritrova a essere partner di Sarah Fidel, esperta in tecnologia, intraprendendo così una missione in giro per il mondo che lo obbligherà a usare tutto il suo fascino, ingenuità e forza per rintracciare e infiltrarsi nel mondo del traffico delle armi alla cui guida c'è il milardario Greg Simmonds.

Cary Elwes ha recitato recentemente nel film Black Christmas e nel lungometraggio diretto da Guy Ritchie avrà la parte di Nathan Jasmine, supervisore di Fortune.

Il progetto sarà la nuova collaborazione tra Jason Statham e il filmmaker dopo Lock & Stock - pazzi scatenati, Snatch - Lo strappo, Revolver e Wrath of Man.