First man - Il primo uomo: il film con Ryan Gosling stasera su Canale 5 in prima visione

Stasera su Canale 5 in prima serata, e in prima visione in chiaro, va in onda First Man - Il primo uomo, il film con Ryan Gosling diretto da Damien Chazelle.

First Man - Il primo uomo è il film diretto nel 2018 da Damien Chazelle che arriva per la prima volta in chiaro stasera su Canale 5 alle 21:20. Adattamento della biografia First Man: The Life of Neil A. Armstrong pubblicata nel 2005, il film narra la storia di Neil Armstrong, primo uomo a sbarcare sulla Luna, interpretato qui da Ryan Gosling.

First Man: Ryan Gosling in una foto del film

Dopo aver subito la tragica perdita della figlia, l'ingegnere aeronautico e aviatore americano Neil Amstrong entra alla Nasa nel 1962, partecipando al programma Gemini, il secondo programma di volo umano intrapreso dagli Stati Uniti. Nonostante la serie di eventi tragici che segnano nel corso degli anni successivi la corsa statunitense alla spazio, Armstrong prenderà parte alla missione Apollo 11 diventando il 20 luglio 1969 il primo uomo a mettere piede sulla luna.

Premiato con l'Oscar per i migliori effetti speciali, First Man - Il primo uomo rappresenta anche la seconda volta insieme sul set per Ryan Gosling e il regista premio Oscar Damien Chazelle, dopo l'enorme successo di La La Land.

Premiato sia dalla stampa che dal pubblico, con incassi di oltre 100 milioni di dollari al botteghino internazionale, il film è stato però criticato per una scelta particolare: non mostrare il momento in cui Armstrong ha piantato la bandiera a stelle e strisce sulla Luna.