First Ladies: Aaron Eckhart sarà Gerald Ford nella serie

First Ladies, la serie prodotta per Showtime con al centro la storia delle mogli dei presidenti statunitensi, avrà nel proprio cast anche Aaron Eckhart nel ruolo di Gerald Ford.

L'attore ha ottenuto uno dei ruoli principali nel progetto che verrà prodotto da Viola Davis e diretto da Susanne Bier.

Aaron Eckhart avrà negli episodi di First Ladies la parte di Gerald Ford Jr che sposò Betty Bloomer nel 1949. Il politico è l'unico pesidente che ha ottenuto l'incarico di guidare la nazione senza nemmeno essere stato eletto come vicepresidente, venendo nominato all'incarico da Richard Nixon dopo le dimissioni di Spiro Agnew e arrivando. successivamente alla Casa Bianca, in seguito alle dimissioni del capo dello stato.

La parte di Betty Ford è invece stata affidata, alcune settimane fa, a Michelle Pfeiffer.

Al centro di First Ladies ci sarà il fondamentale ruolo istituzionale e politico delle donne alla Casa Bianca e, alternando l'attenzione dalla vita privata alla dimensione professionale, saranno approfondite le storie di leggendarie first lady come Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama, che sarà interpretata da Viola Davis.