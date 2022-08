First Kill, Netflix cancella la serie dopo una sola stagione

E anche First Kill se ne va, dopo essere stata cancellata. Gli abbonati Netflix dovranno salutare un'altra serie tv di cui è stata prodotta una sola stagione, perché la piattaforma streaming ha deciso di non rinnovare lo show sui vampiri per una seconda stagione.

La serie tv adattamento dell'omonimo racconto dell'autrice di A Darker Shade of Magic e La Vita Invisibile di Addie LaRue, V. E. Schwab, è stata cancellata da Netflix ad appena due mesi dal suo debutto nel catalogo del servizio.

Stando a quanto riportato da Variety, delle fonti avrebbero spiegato che Netflix è orgoglioso del lavoro fatto da produttori, cast e crew di The First Kill, ma la la decisione di non proseguire con lo show è arrivata dopo aver soppesato visualizzazioni e costi di realizzazione.

La reazione della critica allo show non è stata delle più entusiaste, ma neanche tra le più disastrose (su Rotten Tomatoes è stato raggiunto un punteggio del 58%), e il pubblico sembrava essersi appassionato nelle settimane successive all'approdo dello show su Netflix.

Tuttavia, non deve essere bastato, perché la serie prodotta da Schwab, Felicia D. Henderson, Karah Preiss e Emma Roberts e con Sarah Catherine Hook, Imani Lewis, Elizabeth Mitchell, Gracie Dzienny, Dominic Goodman e Will Swenson nel cast in ultimo non ha ottenuto il rinnovo.

"Non ho nient'altro che affetto per ognuno di voi" ha scritto una delle star dello show, Dominic D. Goodman, su Twitter "Grazie mille per aver accolto così calorosamente la nostra serie. Vedere che vi ci siate rispecchiati è valso tutte le ore di duro lavoro che ci sono volute per realizzarlo".