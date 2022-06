First Kill, su Netflix in streaming da oggi

Sbarca su Netflix in streaming la serie vampiresca teen First Kill, disponibile da oggi 10 giugno, che racconta l'amore tra una vampira e una cacciatrice di mostri.

Il dramma soprannaturale in otto episodi interpretato da Sarah Catherine Hook e Imani Lewis nei panni, rispettivamente, di Juliette e Calliope, vede produttrice esecutiva Emma Roberts con la sua compagnia Belletrist Productions. Nel cast di First Kill anche Elizabeth Mitchell, Aubin Wise, Gracie Dzienny, Dominic Goodman, Phillip Mullings Jr., Jason R. Moore, Jonas Dylan Allen e Dylan McNamara.

First Kill: Sarah Catherine Hook e Imani Lewis in una scena

Quando arriva il momento per l'adolescente vampira Juliette (Sarah Catherine Hook) di fare la sua prima uccisione in modo da poter prendere il suo posto in una potente famiglia di vampiri, lei punta gli occhi su una nuova ragazza in città di nome Calliope (Imani Lewis). Ma con grande sorpresa di Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri proveniente da una famiglia di celebri cacciatrici. Entrambe scoprono che l'altra non sarà così facile da uccidere e, sfortunatamente, troppo facile da farsi amare.

Basato sul racconto dell'autrice bestseller del New York Times Victoria "V. E." Schwab, First Kill è stato creato, scritto e prodotto da Felicia D. Henderson, che è anche showrunner. I produttori esecutivi sono Schwab, Emma Roberts e Karah Preiss.