Firefly Volume 1: il sequel a fumetti arriva in Italia il 18 giugno

Giovedì 18 giugno la storia riparte e lo fa sotto l'egida del suo creatore, Joss Whedon. Esce infatti in Italia, pubblicato da saldaPress, scritto da un veterano come Greg Pack e disegnato da Dan McDaid, Firefly Volume 1 - La Guerra dell'Unificazione (pagg. 144, cartonato euro 19,90) il primo volume del sequel ufficiale a fumetti di Firefly e Serenity.

Firefly e Serenity sono due titoli di culto per tutti i fan di Joss Whedon e gli appassionati di fantascienza, di serie di tv e di cinema pop. Le avventure sci-fi western del gruppo guidato dal capitano Malcolm 'Mal' Reynolds, le loro scorribande da contrabbandieri e fuorilegge con un passato burrascoso alle spalle, si sono guadagnate nel corso del tempo uno spazio tra le storie iconiche e leggendarie. Ma l'ultimo capitolo della saga è del 2005, anno di uscita di Serenity, il film che prende il nome dalla nave trasporto di classe Firefly guidata da Mal.

La locandina di Firefly

La storia riprende esattamente dal punto in cui l'avevamo lasciato, con Mal, Zoe, Inara, Hoban e gli altri membri dell'equipaggio, compresi River e Simon, alle prese con problemi e agguati, dopo essere sfuggiti alle forze armate dell'Alleanza e ai Reavers. Malcom Reynolds cerca di sfuggire al suo passato da anni, ma sa benissimo che, prima o poi, dovrà affrontarlo. Quel momento è giunto: gli Unificatori stanno dando la caccia a tutti i criminali di guerra e il capitano della Serenity fa parte della categoria. Lui e Zoe sono in cima alla lista di questi spietati mercenari.

La guerra può cambiare profondamente un uomo e Mal lo sa bene: dalla fine del conflitto cerca di redimersi e di scontare i suoi peccati, ma dovrà scegliere se regolare i conti con il suo passato o continuare a combattere per il suo futuro. Il sequel a fumetti di Firefly riporterà tutti i fan dritti nelle atmosfere della serie originale, tra polverosi pianeti ai confini dell'Universo, scontri da fazioni rivali e missioni impossibili, condite con sana epicità western e ironia. Tutti marchi di fabbrica di Whedon. Appuntamento giovedì 18 giugno in libreria, in fumetteria e nello shop online del sito saldapress.com.