Fireball: Visitors from Darker Worlds, il trailer del documentario di Werner Herzog

Fireball: Visitors from Darker Worlds è il nuovo documentario diretto da Werner Herzog e online è stato condiviso il trailer del progetto che debutterà su Apple TV+ il 13 novembre.

Il filmato regala un'anticipazione delle spettacolari immagini che il filmmaker ha realizzato in collaborazione con l'esperto Clive Oppenheimer.

Gli spettatori, grazie a Fireball: Visitors from Darker Worlds, potranno scoprire i segreti delle stelle cadenti e dei meteoriti, oltre all'impatto che hanno avuto sull'immaginazione degli esseri umani e sul nostro passato e futuro.

Werner Herzog ha già lavorato con Clive Oppenheimer in occasione di Encounters at the End of the World e Dentro l'inferno.

Il documentario farà parte delle proposte di genere nel catalogo di Apple TV+ che comprende anche titoli come Beastie Boys Story, Dads, Boys State e Long Way Up.

Werner Herzog, recentemente, ha recitato nella prima stagione di The Mandalorian ed è apparso in show come Rick and Morty e Parks and Recreation.