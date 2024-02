Fiori d'acciaio, Sally Field:'Il regista Herbert Ross prese di mira Julia Roberts'

Sally Field, veterana di Hollywood premiata con l'Oscar per le sue performance in Norma Rae e Le stagioni del cuore, ha raccontato a Vulture l'esperienza vissuta sul set di Fiori d'acciaio dalla collega Julia Roberts, all'epoca praticamente agli esordi.

Sally Field è Nora Walker nella serie televisiva Brothers & Sisters, episodio: Glass Houses

Secondo Sally Field, il regista Herbert Ross fu molto duro con Roberts:"Noi tutti ci saremmo riuniti intorno a Julia, perché lei era la più giovane. Era un po' la novità. Ed era meravigliosa, e lui semplicemente la prendeva di mira. Era terribile, poteva essere davvero un figlio di p****a" ha scherzato l'attrice.

Una star in erba

Julia Roberts aveva 19 anni quando recitò in Fiori d'acciaio nel ruolo della giovane Shelby al fianco di star del calibro di Shirley MacLaine, Dolly Parton, Olympia Dukakis e Daryl Hannah.

Il comportamento del regista non ha scoraggiato le colleghe:"Siamo tutte accorse in suo aiuto, e ricordo che una volta Dolly [Parton] si è semplicemente rivolta contro di lui, sempre con umorismo ma di solito con il più volgare che tu abbia mai sentito, e lui era come impotente".

Shirley MacLaine in Fiori d'acciaio

Sally Field ha sottolineato di essere sempre molto agguerrita sul set:"Non mi dispiacciono i consigli ma avrò i miei argomenti se non ha senso per me. Ma se vuoi essere cattivo con me allora troverai una guerriera. Posso essere piccola ma non puoi farlo".