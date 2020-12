Fino all'ultimo indizio: il trailer del film con Denzel Washington, Jared Leto e Rami Malek

Fino all'ultimo indizio è il nuovo thriller diretto da John Lee Hancock e il trailer regala le prime sequenze del film con star i tre premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto.

Nel filmato si vede uno sceriffo che parla a una vittima di un presunto serial killer, situazione che porta al coinvolgimento delle autorità federali e a individuare un potenziale colpevole. La ricerca dell'assassino diventerà quasi un'ossessione per i detective che desiderano fare giustizia.

I premi Oscar Denzel Washington (Training Day, Glory), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) e Jared Leto (Dallas Buyers Club) sono i protagonisti del thriller, Fino all'ultimo indizio.

John Lee Hancock (The Blind Side, Saving Mr. Banks, The Founder) dirige il film da una sua sceneggiatura originale.

Il Vice Sceriffo della Kern County, Joe "Deke" Deacon (Washington) viene mandato a Los Angeles per quello che doveva essere un veloce incarico di raccolta di prove. Al contrario, si trova coinvolto nella caccia al killer che sta terrorizzando la città. A guidare l'indagine, il Sergente Jim Baxter (Malek) che, colpito dall'istinto di Deke, richiede il suo aiuto non ufficiale. Ma mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l'indagine sta riportando a galla alcune situazioni vissute in passato da Deke, svelando segreti scomodi che potrebbero mettere a repentaglio molto più che il suo caso.

Il cast principale include anche Natalie Morales (Battle of the Sexes), Terry Kinney (Mile 22, Billions per la TV), Chris Bauer (Sully, The Deuce per la TV), Joris Jarsky (Bad Blood per la TV), Isabel Arraiza (Pearson per la TV) e Michael Hyatt (Crazy Ex-Girlfriend).

Il lungometraggio è prodotto dal premio Oscar ed Emmy, Mark Johnson (Breaking Bad, Rain Man) e Hancock, con Mike Drake e Kevin McCormick come produttori esecutivi.

Dietro la cinepresa, Hancock ha chiamato a lavorare con lui alcuni dei suoi collaboratori di lungo corso, tra cui il direttore della fotografia candidato all'Oscar, John Schwartzman (Seabiscuit, The Founder, Saving Mr. Banks), lo scenografo candidato all' Oscar, Michael Corenblith (Apollo 13, The Founder, The Blind Side), il montatore Robert Frazen (The Founder) e il costumista Daniel Orlandi (The Founder, The Blind Side). Le musiche sono del compositore più volte candidato all'Oscar, Thomas Newman (1917, ridge of Spies, Saving Mr. Banks).

Warner Bros. Pictures presenta una produzione Gran Via, Fino all'Ultimo Indizio, che sarà distribuita prossimamente in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures.