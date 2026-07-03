La fine di Oak Street, i nuovi poster mostrano Ewan McGregor e Anne Hathaway nel regno dei dinosauri

Una strada come tante, villette a schiera, prati ben curati e una famiglia qualsiasi. Poi qualcosa spezza quell'equilibrio e trasforma il quartiere di periferia in un luogo infestato da dinosauri feroci: questa l'atmosfera evocata dai nuovi poster di The End of Oak Street.

I nuovi poster di La fine di Oak Street spostano l'attenzione sui protagonisti del film: i dinosauri. Anche se restano sullo sfondo come una minaccia costante, le immagini anticipano un'avventura di sopravvivenza guidata da Ewan McGregor e Anne Hathaway.

Una famiglia al centro della tempesta

Le locandine diffuse da Warner Bros. raccontano più di quanto mostrino: giganteschi rettili che fanno capolino sullo sfondo, quasi a ricordare che la loro presenza incombe su ogni scena, mentre in primo piano trovano spazio i membri della famiglia Platt. Ewan McGregor, che interpreta Greg, compare con una mazza da baseball stretta tra le mani, più simile a un padre costretto a improvvisarsi sopravvissuto che a un classico eroe d'azione. Anne Hathaway, nei panni di Denise, ha invece un fucile.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I due figli della famiglia, interpretati da Maisy Stella e Christian Convery, guardano fuori dall'inquadratura con espressioni tese, quasi cercassero di capire da quale direzione arriverà il prossimo pericolo. Tra i protagonisti compare perfino Starbuck, il cane di casa, che ottiene un poster dedicato e suggerisce di avere un ruolo nella storia, anziché limitarsi a fare da semplice comparsa.

L'impressione è che la campagna promozionale di La fine di Oak Street voglia mettere in primo piano il lato umano del racconto. I dinosauri fanno spettacolo, certo, ma il cuore del film sembra essere il modo in cui una famiglia reagisce quando la normalità smette improvvisamente di esistere.

Un mistero cosmico e un quartiere che non appartiene più al mondo conosciuto

Il trailer pubblicato nelle scorse settimane aveva già mostrato la direzione scelta dal regista David Robert Mitchell, accompagnando le immagini con My Life di Billy Joel. La musica dal tono leggero contrasta con ciò che accade sullo schermo e rende ancora più straniante la situazione vissuta dai protagonisti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La vicenda prende il via quando un misterioso evento cosmico strappa Oak Street dal suo contesto abituale e trascina l'intero quartiere in un luogo sconosciuto. Da quel momento la famiglia Platt si ritrova isolata in un ambiente che non riconosce più, dove la sopravvivenza dipende dalla capacità di restare unita mentre tutto intorno si aggirano dinosauri.

Dietro il progetto figurano J.J. Abrams e Hannah Minghella, produttori per Bad Robot Productions insieme a Matt Jackson e Tommy Harper di Jackson Pictures. Mitchell, già conosciuto per It Follows, firma anche la regia del film oltre a partecipare come co-produttore, affiancato da Jon Cohen. Tra i produttori esecutivi compaiono inoltre Chris Bender, Jake Weiner, Joanne Lee e Leeann Stonebreaker.

L'uscita di La fine di Oak Street è fissata per il 12 agosto 2026. I poster non raccontano molto della trama, ma chiariscono una cosa: questa volta il vero terreno di caccia dei dinosauri non sarà una giungla remota, bensì una strada residenziale che fino al giorno prima sembrava identica a tante altre.