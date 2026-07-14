La fine di Oak Street è collegato a Cloverfield? Il regista alimenta i dubbi sul colpo di scena

Da quando è stato annunciato, La fine di Oak Street è finito al centro di una curiosa teoria: quella che lo vorrebbe segretamente collegato alla saga di Cloverfield. Finora non è mai arrivata una conferma ufficiale, ma una nuova intervista al regista David Robert Mitchell ha aggiunto altri indizi.

Le nuove dichiarazioni di David Robert Mitchell riaccendono le teorie dei fan su La fine di Oak Street. Il regista evita di confermare un collegamento con l'universo di Cloverfield, ma le sue parole e alcuni dettagli del progetto continuano ad alimentare le speculazioni.

David Robert Mitchell lascia aperta ogni possibilità

Intervistato da SFX Magazine, Mitchell è stato interrogato direttamente sul presunto legame tra La fine di Oak Street e il franchise prodotto da J.J. Abrams. La risposta, però, è stata tutt'altro che definitiva. "Posso dirvi soltanto una cosa: avevo scritto la sceneggiatura prima ancora di parlare personalmente con J.J. Da questo potete trarre le conclusioni che preferite."

Una frase che evita sia la conferma sia la smentita e che ha immediatamente rilanciato le ipotesi dei fan. Nel film una misteriosa anomalia cosmica strappa Oak Street dal suo tranquillo quartiere residenziale, catapultando l'intera zona in un luogo sconosciuto popolato da dinosauri. Da quel momento la famiglia Platt è costretta a collaborare per cercare di sopravvivere.

Proprio quell'evento inspiegabile è uno degli elementi che molti spettatori hanno associato a Cloverfield, anche perché il progetto vede J.J. Abrams tra i produttori attraverso Bad Robot Productions, la stessa casa di produzione legata alla celebre saga fantascientifica.

Quando gli è stato chiesto se il film offrirà una spiegazione su quanto accade, Mitchell ha preferito mantenere il mistero. "Alcune risposte ci sono. Non volevo spiegare tutto nei dettagli e credo che ciascuno abbia una propria idea di quanto sia sufficiente. Personalmente penso che lo sia."

Perché le teorie continuano a crescere

A rendere ancora più vivace il dibattito contribuisce anche un dettaglio emerso durante lo sviluppo del progetto. Prima di assumere il titolo definitivo, il film era infatti conosciuto come Flowervale Lane.

Da qui è nata una delle teorie più curiose circolate online. Alcuni appassionati hanno interpretato il termine Flower come un possibile richiamo a Clover, mentre Vale sarebbe stato associato a Field, ipotizzando che il titolo originale nascondesse un riferimento volutamente mascherato all'universo di Cloverfield.

L'idea non appare così improbabile agli occhi dei fan, soprattutto considerando il passato della saga. Anche 10 Cloverfield Lane, infatti, cambiò titolo durante la produzione e soltanto nel finale rivelò il suo collegamento con il franchise ideato da Abrams, trasformando quello che sembrava un thriller autonomo in un nuovo capitolo dello stesso universo narrativo.

Per il momento, però, nessuno dei diretti interessati ha confermato questa possibilità. La fine di Oak Street, interpretato da Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella e Christian Convery, rappresenta inoltre il primo film vietato ai minori di 13 anni diretto da Mitchell.

L'uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 14 agosto 2026 e soltanto allora sarà possibile capire se le numerose teorie elaborate in questi mesi troveranno davvero riscontro sul grande schermo oppure resteranno semplici suggestioni nate dall'attesa.