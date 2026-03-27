Anne Hathaway in fuga dai dinosauri: che cosa sappiamo sul nuovo thriller di J.J. Abrams

Misteriosi 'spostamenti', dinosauri in fuga e stranezze di periferia nel thriller La fine di Oak Street, prodotto da J.J. Abrams e diretto dal regista di It follows.

Preceduto da un misterioso teaser e da un ancor più misterioso cambio di titolo, il nuovo thriller prodotto da J.J. Abrams presenta numerosi motivi di interesse. In primis la presenza di due star di primo piano come Anne Hathaway e Ewan McGregor, la collaborazione tra Abrams e il regista di It Follows David Robert Mitchell, e l'improvvisa apparizione di un dinosauro nell'intrigante teaser.

La fine di Oak Street, precedentemente intitolato Flowervale Street, il film sarà al cinema dal 12 agosto distribuito da Warner Bros. Pictures. Mistero fitto, finora, sul contenuto della pellicola che si è svelato nel primo teaser.

Un primo piano di Anne Hathaway in La fine di Oak Street

Trama completa de La fine di Oak Street

Quando un misterioso evento cosmico strappa Oak Street dalla periferia e trasporta l'intero quartiere in un luogo sconosciuto, la famiglia Platt si rende presto conto che la sua sopravvivenza dipende dalla capacità di restare uniti cercando di orientarsi in un ambiente ormai irriconoscibile popolato da crateri e dinosauri.

"Credo che la nostra casa, il nostro quartiere, tutta la nostra strada si siano spostati", avverte Anne Hathaway rivolgendosi al marito (Ewan McGregor) e ai figli (Christian Convery e Maisy Stella). Vengono rivelati indizi dell'evento cosmico quando si vede una strada tagliata a metà, con le auto sospese sopra quella che sembra essere una vasta foresta. A un certo punto, dalla finestra della casa si intravede un dinosauro che insegue i membri della famiglia Platt creando ulteriore tensione.

Scritto e diretto da David Robert Mitchell, La fine di Oak Street è prodotto da J.J. Abrams, Hannah Minghella, Jon Cohen, Matt Jackson e Tommy Harper. I produttori esecutivi sono Chris Bender, Jake Weiner, Joanne Lee e Leeann Stonebreaker. A firmare la fotografia è Michael Gioulakis, mentre le musiche sono composte da Michael Giacchino e la costumista Erin Benach.

Il film arriva in un anno ricco di impegni per Anne Hathaway, che sarà protagonista di numerosi film, tra cui Mother Mary e gli attesissimi Il diavolo veste Prada 2, in arrivo a maggio, e Odissea di Christopher Nolan, in uscita a luglio.