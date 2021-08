Finch: la prima foto e la data di uscita del film con Tom Hanks

Finch, il nuovo film con star Tom Hanks diretto da Miguel Sapochnik, ha ora una data di uscita: il 5 novembre Apple TV+ distribuirà il progetto, di cui è stata condivisa la prima foto ufficiale.

La sceneggiatura è stata firmata da Ivor Powell in collaborazione con Craig Luck.

Il film Finch racconta la storia di uno dei pochi sopravvissuti a un catastrofico evento solare che ha trasformato la Terra in una landa desolata. Finch, ruolo affidato al premio Oscar Tom Hanks, ha così costruito un proprio mondo che condivide con il suo amato cane, Goodyear. Insieme a loro vive un robot (interpretato da Caleb Landry Jones) che ha costruito per occuparsi del suo simpatico amico a quattro zampe. I tre intraprendono poi un viaggio e Finch sfrutta l'occasione per mostrare alla sua creazione, che ha scelto come nome Jeff, la gioia e la meraviglia legate all'essere vivi.

Finch: Tom Hanks in una foto del film

Nel team dei produttori c'è anche Robert Zemeckis, da molti anni amico e collaboratore di Hanks, con cui ha lavorato in occasione di Forrest Gump, Cast Away e The Polar express.

Tom Hanks è ritornato sugli schermi in occasione di News of the World, progetto prodotto anche in quel caso per Universal, ma distribuito poi da Netflix a livello internazionale.